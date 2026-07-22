V-ZUG Holding: Umsatz steigt, Gewinn springt – Halbjahreszahlen überzeugen
Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis und Marge steigen deutlich, während solide Finanzkennzahlen und ein zuversichtlicher Ausblick das Bild abrunden.
Foto: monticellllo - stock.adobe.com
- Nettoerlös im ersten Halbjahr 2026 CHF 284.5 Mio., +4.9% gegenüber H1 2025 (währungsbereinigt +5.2%).
- EBIT im H1 2026 CHF 7.9 Mio., EBIT-Marge 2.8% (Vorjahr 1.1%).
- Konzernergebnis H1 2026 CHF 6.9 Mio. (Vorjahr 1.6 Mio.).
- Regionale Entwicklung: Schweiz CHF 240.9 Mio. (+3.7%); International CHF 43.7 Mio. (+12.3%), Eigenmarkengeschäft leicht rückläufig; OEM-Geschäft in Nordamerika CHF 15.0 Mio.
- Kapital- und Liquidität: Cashflow aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit −32.0 Mio. CHF (Vorjahr −51.5 Mio.); Eigenkapitalquote 74.7% (77.0%); liquide Mittel 42.4 Mio. CHF.
- Ausblick und Ziele: Erwartung einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2026; mittelfristige Ziele unverändert: Umsatzwachstum ca. 3% pro Jahr, Profitabilität ca. 10%.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei V-ZUG Holding ist am 22.07.2026.
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte