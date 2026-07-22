ROUNDUP
Frankreich verbietet soziale Medien für unter 15-Jährige
- Frankreich verbietet Social Media für unter 15-Jährige
- Neukonten ab 1. September, Bestehende ab Anfang 2027
- EU betont Zuständigkeit und warnt vor Rechtsunsicherheit
PARIS (dpa-AFX) - Frankreich führt als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren ein. Ein entsprechendes Gesetz, das nach den Sommerferien greifen soll, verabschiedete das Parlament in Paris mit großer Mehrheit. Es setzt damit ein von Präsident Emmanuel Macron vorangetriebenes Anliegen um. "Ich hatte mich dafür eingesetzt, nun ist es beschlossen: Ab dem neuen Schuljahr sind soziale Netzwerke für Kinder unter 15 Jahren verboten", reagierte Macron auf den Parlamentsentscheid.
Um das Verbot und seine Ausgestaltung hatte das Parlament in Paris länger gerungen, und auch die Europäische Kommission hatte die Pariser Pläne beanstandet. Ein angepasster Gesetzestext passierte nun am Nachmittag noch vor der parlamentarischen Sommerpause die beiden Parlamentskammern.
Greifen sollen das Verbot sowie eine Alterskontrolle durch die großen Social-Media-Plattformen nach Vorstellung Frankreichs in zwei Etappen: vom 1. September an für neu eingerichtete Konten und ab Anfang 2027 für bestehende Konten. Frankreich will, dass die Plattformen für die Alterskontrolle bestehende Techniken nutzen, wie sie etwas für den Zugriff auf pornografische Inhalte existieren. Kritiker bezweifeln aber, dass Frankreich die Plattformen im Alleingang zu so einem Schritt bewegen kann.
EU will Rechtsunsicherheit verhindern
Hier hatte auch die Brüsseler Kritik angesetzt - das Auferlegen von Pflichten sei Rolle der EU, hieß es. Verhindert werden müsse eine Zersplitterung in nationale Systeme, die zur Rechtsunsicherheit führen oder die Rechtsdurchsetzung schwächen könnte, hatte ein Sprecher der EU-Kommission erklärt.
Mehrere Mitgliedsländer, darunter Spanien, Griechenland und Österreich, wollen ein Social-Media-Verbot für Minderjährige bis zu einem bestimmten Alter gesetzlich festlegen. Auch Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) kündigte an, ein solches Verbot in Deutschland einführen zu wollen.
Für einzelne Mitgliedsländer ist das aber nicht ohne Weiteres möglich. Denn wer digitale Altersgrenzen auch technisch durchsetzen will, kommt um die großen Online-Plattformen kaum herum. Diesen Regeln vorzuschreiben und diese durchzusetzen, ist aber die alleinige Zuständigkeit der EU-Kommission. Und diese lässt gerade von Experten klären, wie Rahmenregelungen für digitale Altersgrenzen aussehen könnten.
Frankreich, Deutschland und andere Mitgliedsländer dürften TikTok, Instagram, Snapchat und Co. also gar keine zusätzlichen Pflichten auferlegen. Das müsste auf EU-Ebene entschieden werden. Ob und bis zu welchem Alter soziale Medien für Minderjährige dann wiederum verboten sein sollten, könnte nationalstaatliche Kompetenz bleiben - ihren Bürgern dürfen die Mitgliedstaaten schließlich Vorschriften machen./evs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 643,8 auf Nasdaq (22. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -2,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 814,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +12,61 %/+34,36 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Letztendlich stösst man an die Grenzen des Werbewachstums, spürt wahrscheinlich schon die Konjunkturabkühlung. Insta ist das einzige, was die junge Generation noch wirklich benutzt, wenn ich Facebook sage, werde ich dumm angeschaut, und die Migration einer WA-Gruppe auf Signal ist kein Ding.
Meta Platforms - Zielzone 20$ entfernt!
**Bild 1**
Meine Beiträge stehen mal mehr mal weniger in der Kritik, weil viele mit Charttechnik nichts anfangen können. Ist auch völlig ok, sofern man sachlich bleibt. Ich glaube bis auf meine Kryptobeiträge gab es kaum so viel Spott und Häme zu einem Beitrag wie zu Meta vor rund 4 Monaten. Dort ging ich bei einem Stand von rund 700$ davon aus, dass der Kurs unter die 500$ fallen wird. Denn nach meiner Meinung befindet sich der Meta Aktienkurs am Ende einer ABC Korrektur in der finalen Welle C, nach einem 5 welligen und impulsiven Anstieg. Da hierbei die Wellen A und B verhältnismäßig kleine Korrekturtiefen/Höhen erreichten ging ich damals davon aus, dass auch die C ggf. nicht das übliche Potential bis unter das 618er aufbringen würde. Entsprechend setzte ich die Zielzone vorerst an das 382er bei 498$ bis 50er bei 407$. Damals hieß es, dass das eine Korrektur von fast 500 Milliarden bedeuten würde und das niemals passieren wird, weil KI Boom usw. usw. Ok… fast 250$ Korrektur und ein Verlust von über 600 Milliarden Marktkapitalisierung (vom Hoch der B) später steht der Kurs 20$ vor meiner Zielzone.
**Bild 2**
Meta ist kurzfristig in eine sehr impulsive Korrekturphase übergegangen, die fast die gesamten Magnificent 7 erfasst hat. Bei NVIDIA bin ich seit einigen Wochen mit Below Average Short und bei Meta plane ich zum Ende der Korrektur einen Einstieg. Da sich Meta aber derzeit eher immer schwächer zeigt, werde ich beim erreichen der Oberkante der Zielzone NICHT einsteigen! Ich warte hier was der Kurs weiter macht und plane den Einstieg kurzfristig, wenn sich im Chart tatsächlich eine echte Trendwende zeigt. Damit lasse ich wohl gut und gern ein paar mehr Prozent vom späteren Tief liegen aber derzeit ist mir der Gesamtmarkt viel zu aufgebracht. Ggf. kann sogar das Worst Case Szenario eintreffen bei 400$-300$. Denn es bleibt abzuwarten ob sich die Korrekturen der Magnificent 7 gegenseitig verstärken, so wie es umgekehrt auch die letzten Jahre bei den Anstiegen der Fall war. Eine Trendwende dürfte bei Meta erwartungsgemäß explosiv erfolgen, sodass man stetig den Kurs beobachten sollte, sofern man einen Einstieg plant! Aktuell tue ich bei Meta also nichts außer beobachten und ggf. kurzfristig einsteigen, wenn eine Trendwende im Chart zu sehen ist.
***Hinweis: Ich bin privat nicht in Meta investiert, plane aber einen Einstieg im Musterdepot Magnificent World List. Meine Musterdepots sind langfristig orientiert mit einer Buy and Hold Strategie. Ich handle grundsätzlich und überwiegend nach charttechnischen Zielzonen, die ich mir selbst erarbeite. Daher sind für mich aktuelle politische, unternehmerische oder sonstige Ereignisse für die Entscheidung irrelevant. Bitte verabschiedet euch von der Erwartung bei mir Käufe und Verkäufe auf dem Allzeittief bzw. Allzeithoch zu finden. Diesen unrealistischen Anspruch habe ich nicht! Betreibt auch kein CopyTrading, wo ihr den Namen des Unternehmens noch nie gehört habt. Seht alles was ich poste und meine Musterdepots als Denkanstoß, Diskussionsanregung und Hilfe eure eigenständigen Investmententscheidungen zu treffen!***