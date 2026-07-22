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    VAT Delivers Record Half-Year 2026 Results

    In Q2 and H1 2026, the company accelerates growth with record orders, robust margins and a strong backlog, while ramping capacity and confirming its positive outlook.

    VAT Delivers Record Half-Year 2026 Results
    • Q2 2026: Record order intake of CHF 500 million, up 40% QoQ and 102% YoY, driven by semiconductor investments; book-to-bill at 1.7x.
    • H1 2026: Orders CHF 856 million, up 75% YoY; net sales CHF 512 million, down 8% YoY; EBITDA margin 29.0%.
    • Backlog: Order backlog CHF 648 million at June 30, 2026, up 121% YoY.
    • Capacity ramp: Added more than 700 FTEs in H1 2026; expanding supply chain and inventories to support ramp; target quarterly run rate above CHF 450 million by year-end.
    • Free cash flow and capex: Free cash flow CHF 42 million; capex CHF 21 million; gross margin 66.6%.
    • Guidance: Confirms 2026 outlook for higher orders, sales, EBITDA, EBITDA margin, net income, and free cash flow; Q3 2026 sales guidance CHF 355–385 million; 2027 sales guidance under review (CHF 1.5–1.7 billion).

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at VAT Group is on 22.07.2026.


    VAT Group

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    +0,68 %
    +3,13 %
    +19,08 %
    +110,94 %
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    +144,01 %
    +1.207,06 %
    +1.507,56 %
    ISIN:CH0311864901WKN:A2AGGY
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    VAT Delivers Record Half-Year 2026 Results In Q2 and H1 2026, the company accelerates growth with record orders, robust margins and a strong backlog, while ramping capacity and confirming its positive outlook.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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