VAT Delivers Record Half-Year 2026 Results
In Q2 and H1 2026, the company accelerates growth with record orders, robust margins and a strong backlog, while ramping capacity and confirming its positive outlook.
- Q2 2026: Record order intake of CHF 500 million, up 40% QoQ and 102% YoY, driven by semiconductor investments; book-to-bill at 1.7x.
- H1 2026: Orders CHF 856 million, up 75% YoY; net sales CHF 512 million, down 8% YoY; EBITDA margin 29.0%.
- Backlog: Order backlog CHF 648 million at June 30, 2026, up 121% YoY.
- Capacity ramp: Added more than 700 FTEs in H1 2026; expanding supply chain and inventories to support ramp; target quarterly run rate above CHF 450 million by year-end.
- Free cash flow and capex: Free cash flow CHF 42 million; capex CHF 21 million; gross margin 66.6%.
- Guidance: Confirms 2026 outlook for higher orders, sales, EBITDA, EBITDA margin, net income, and free cash flow; Q3 2026 sales guidance CHF 355–385 million; 2027 sales guidance under review (CHF 1.5–1.7 billion).
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at VAT Group is on 22.07.2026.
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