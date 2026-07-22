VAT präsentiert: Halbjahresabschluss 2026 – Rekordzahlen überraschen Anleger
VAT zündet den Wachstumsturbo: Rekordaufträge, voller Auftragsbestand und ambitionierter Kapazitätsausbau sollen den Weg zu starken Ergebnissen bis 2026 ebnen.
- Rekordauftragseingang Q2: CHF 500 Mio (+40% gg. Vorquartal, +102% gg. Vorjahr); Auftragsbestand CHF 648 Mio (+121% gg. Vorjahr).
- Umsatz Q2: CHF 291 Mio (+32% sequenziell, +3% gg. Vorjahr); VAT bestätigt Ausblick 2026; Q3-Umsatzprognose CHF 355–385 Mio.
- Erstes Halbjahr: Auftragseingang CHF 856 Mio (+75% gg. Vorjahr); Ziel, Produktionskapazität bis Jahresende auf eine Run‑Rate von >CHF 450 Mio/Quartal zu bringen.
- Ergebnis/Halbjahr: EBITDA CHF 148 Mio (−10% vs. Vorjahr), EBITDA‑Marge 29% trotz erheblicher Kosten für Kapazitätsausbau; operativer Hebel soll im H2 2026 greifen.
- Liquidität/Investitionen: Freier Cashflow CHF 42 Mio (−18%); Capex H1 CHF 20,5 Mio (Anstieg der Investitionen im H2 erwartet); Nettoverschuldung CHF 282 Mio (Net Debt/EBITDA LTM 0,9).
- Kapazitätsausbau & Personal: Über 700 neue Vollzeitstellen im H1 (Gesamt 3'959 FTE, +22% seit Jahresbeginn); Nachfrage getrieben von Semiconductors (Rechenzentren/Hyperscaler), WFE‑Markt 2026 ≈ USD 145 Mrd.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 22.07.2026.
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