🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVAT Group AktievorwärtsNachrichten zu VAT Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    VAT präsentiert: Halbjahresabschluss 2026 – Rekordzahlen überraschen Anleger

    VAT zündet den Wachstumsturbo: Rekordaufträge, voller Auftragsbestand und ambitionierter Kapazitätsausbau sollen den Weg zu starken Ergebnissen bis 2026 ebnen.

    VAT präsentiert: Halbjahresabschluss 2026 – Rekordzahlen überraschen Anleger
    • Rekordauftragseingang Q2: CHF 500 Mio (+40% gg. Vorquartal, +102% gg. Vorjahr); Auftragsbestand CHF 648 Mio (+121% gg. Vorjahr).
    • Umsatz Q2: CHF 291 Mio (+32% sequenziell, +3% gg. Vorjahr); VAT bestätigt Ausblick 2026; Q3-Umsatzprognose CHF 355–385 Mio.
    • Erstes Halbjahr: Auftragseingang CHF 856 Mio (+75% gg. Vorjahr); Ziel, Produktionskapazität bis Jahresende auf eine Run‑Rate von >CHF 450 Mio/Quartal zu bringen.
    • Ergebnis/Halbjahr: EBITDA CHF 148 Mio (−10% vs. Vorjahr), EBITDA‑Marge 29% trotz erheblicher Kosten für Kapazitätsausbau; operativer Hebel soll im H2 2026 greifen.
    • Liquidität/Investitionen: Freier Cashflow CHF 42 Mio (−18%); Capex H1 CHF 20,5 Mio (Anstieg der Investitionen im H2 erwartet); Nettoverschuldung CHF 282 Mio (Net Debt/EBITDA LTM 0,9).
    • Kapazitätsausbau & Personal: Über 700 neue Vollzeitstellen im H1 (Gesamt 3'959 FTE, +22% seit Jahresbeginn); Nachfrage getrieben von Semiconductors (Rechenzentren/Hyperscaler), WFE‑Markt 2026 ≈ USD 145 Mrd.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 22.07.2026.


    VAT Group

    +1,10 %
    +0,68 %
    +3,13 %
    +19,08 %
    +110,94 %
    +105,59 %
    +144,01 %
    +1.207,06 %
    +1.507,56 %
    ISIN:CH0311864901WKN:A2AGGY
    VAT Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VAT präsentiert: Halbjahresabschluss 2026 – Rekordzahlen überraschen Anleger VAT zündet den Wachstumsturbo: Rekordaufträge, voller Auftragsbestand und ambitionierter Kapazitätsausbau sollen den Weg zu starken Ergebnissen bis 2026 ebnen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     