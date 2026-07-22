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    Dividenden-Aktien

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    Ex-Dividende am 22.07.2026: Diese Aktien sollten Anleger kennen

    Ausschüttungen, Renditen, Ex-Date: Diese Aktien stehen heute im Dividendenkalender ganz oben.

    Dividenden-Aktien - Ex-Dividende am 22.07.2026: Diese Aktien sollten Anleger kennen
    Foto: Ralf - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 22.07.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Aktuelle Dividendentermine: Ex-Dividenden-Tag am 22.07.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Pernod Ricard
    		FR +4,65 % interim 2,35EUR
    Levi Strauss & Registered (A)
    		US +2,89 % quartalsweise 0,16USD
    APA Corporation
    		US +5,00 % quartalsweise 0,25USD
    Poste Italiane
    		IT +5,90 % final 0,85EUR
    Lowe's Companies
    		US +1,82 % quartalsweise 1,25USD
    DWS Municipal Income Trust
    		US +8,14 % monatlich 0,06USD
    Olympia Financial Group
    		CA +6,26 % monatlich 0,50CAD
    Telia Company
    		SE +5,42 % quartalsweise 0,51SEK
    Prospect Capital 5.35 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		US +7,54 % quartalsweise 0,33USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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