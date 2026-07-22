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    Comeback in Sicht

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    Oracle-Aktie vor 150-Prozent-Rallye?

    Oracle ist an der Börse tief gefallen, doch das könnte sich jetzt ändern. Die Analysten von Mizuho halten eine mehr als Verdopplung des Kurses für möglich.

    Für Sie zusammengefasst
    Comeback in Sicht - Oracle-Aktie vor 150-Prozent-Rallye?
    Foto: Dall-E

    Die US-Bank Mizuho hat ihre "Outperform"-Einstufung für den Software- und Cloudkonzern Oracle bestätigt und hält an ihrem Kursziel von 320 US-Dollar fest.

    Ausgehend vom Schlusskurs am Dienstag von 127,05 US-Dollar entspricht dies einem theoretischen Aufwärtspotenzial von 152 Prozent. Die Aktie schloss am Dienstag 4,67 Prozent höher, seit Jahresbeginn steht dennoch ein Minus von 34 Prozent zu Buche.

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    Mizuho sieht massive Fehlbewertung bei Oracle

    Mizuho-Analyst Siti Panigrahi sieht in der aktuellen Bewertung eine erhebliche Diskrepanz zwischen der operativen Entwicklung von Oracle und der Stimmung an der Börse.

    Die Oracle-Aktie werde auf einem Mehrjahrestief gehandelt und biete eines der attraktivsten Chance-Risiko-Verhältnisse innerhalb der Analystenabdeckung, erklärte Panigrahi.

    Besonders auffällig ist aus Sicht von Mizuho die Bewertung. Oracle werde derzeit mit dem 14-Fachen der erwarteten bereinigten Gewinne für 2027 gehandelt. Damit sei die Aktie günstiger als vergleichbare Infrastrukturunternehmen – obwohl Oracle laut den Analysten ein überdurchschnittliches Wachstum vorweisen könne.

    Gleichzeitig verbessere sich die operative Umsetzung. Mizuho verweist unter anderem auf Fortschritte bei der Umwandlung zusätzlicher Kapazitäten in Umsätze, die Qualität des bestehenden Auftragsbestands und eine bessere Planbarkeit der Finanzierung.

    Schulden und Bonität belasteten die Aktie

    Der Kursverfall hat allerdings konkrete Gründe. Steigende Schulden und Bonitätsherabstufungen sorgten zuletzt für wachsende Skepsis unter Investoren und lösten eine deutliche Umschichtung aus der Aktie aus.

    Mizuho glaubt jedoch, dass mehrere Kurstreiber diese Belastungen in den kommenden Quartalen zunehmend in den Hintergrund drängen könnten. Dazu zählen die weitere Monetarisierung neuer Kapazitäten in den Geschäftsjahren 2027 und 2028, nachlassende Finanzierungssorgen sowie eine mögliche erneute Beschleunigung im Anwendungsgeschäft.

    Auch potenzielle Hochstufungen der Kreditwürdigkeit könnten der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen.

    Wall Street bleibt bullish

    Mit seiner optimistischen Einschätzung steht Mizuho keineswegs allein. Nach Daten von LSEG empfehlen 35 der 44 Analysten, die Oracle beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" Rating ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 127,1USD auf NYSE (22. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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