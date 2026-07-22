Cicor Technologies: Starkes H1, Book-to-Bill 1,2; Q2: organisches Wachstum
Dynamisches Wachstum, volle Auftragsbücher und ein klarer Profitabilitätskurs prägen das erste Halbjahr – trotz Integrationsaufwand, Wechselkurseffekten und höherem Working Capital.
Foto: Cicor Management AG
- Umsatz stieg im H1 um 19% auf CHF 334.1 Mio.; organisches Wachstum H1 = 0% (Q2 wieder positiv +5.3%), M&A trug 22.8% zum Wachstum bei, Wechselkurseffekte reduzierten das ausgewiesene Wachstum um 3.8%.
- Auftragseingang stark +39.8% auf CHF 399.8 Mio.; Book-to-Bill-Verhältnis 1.2 (fünftes Quartal >1) und hohe Visibilität für weiteres Wachstum; A&D-Markt treibt Nachfrage (Umsatz A&D +55%) und zwei Neukunden inkl. Kongsberg erwartet langfristig >CHF 20 Mio. Umsatz.
- Bereinigtes EBITDA CHF 28.0 Mio. (8.4% Marge) und bereinigter EBIT CHF 19.1 Mio. (5.7%); Profitabilität wurde vorübergehend durch Integrationskosten, Produktionsverlagerungen und Kapazitätserweiterungen belastet.
- Integrations- und Profitabilitätsprogramm weitgehend abgeschlossen: Einmalige Umsetzungskosten im mittleren einstelligen Millionenbereich (CHF 3.3 Mio. im H1 erfasst); erwartet werden wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen von >CHF 10 Mio.; Veräusserung Standort Tunesien (EUR 1.4 Mio., einmaliger Effekt ≈ -CHF 0.2 Mio.).
- Personal- und Standortmaßnahmen: Konsolidierungen und Verlagerungen führen zu rund 220 Stellenabbau (~5% der Belegschaft), davon bis Ende Juni bereits >80% umgesetzt; Fertigungsverlagerungen u. a. von Singapur und Genf.
- Free Cash Flow vor M&A CHF -11.5 Mio. wegen höherem Nettoumlaufvermögen; Management will Working-Capital-Abbau im H2 vorantreiben; Ausblick bestätigt: Umsatz CHF 700–750 Mio. und bereinigtes EBITDA CHF 70–80 Mio. für 2026 (Risiken: Geopolitik, Wechselkurse, Komponentenengpässe).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cicor Technologies ist am 23.07.2026.
Der Kurs von Cicor Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 128,60EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 128,50EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
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