Friedrich Vorwerk Group: EBITDA +70% auf 93 Mio.€; 2026-Ziel 180–200 Mio.
Starkes Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Deutlich höheres EBITDA, steigende Umsätze, volle Auftragsbücher und ein spürbar verbesserter Finanzmittelbestand.
Foto: Friedrich Vorwerk
- EBITDA im ersten Halbjahr 2026: 92,6 Mio. €, +70% gegenüber dem Vorjahr (54,5 Mio. €).
- EBITDA-Prognose für 2026 auf 180-200 Mio. €, Umsatzprognose unverändert bei 730-780 Mio. €.
- Umsatz im H1 2026: 337,3 Mio. €, +11%; Produktionsleistung 448,1 Mio. €, +35%.
- Nettofinanzmittelbestand (Nettofinanzmittel) 212,0 Mio. € zum 30.06.2026, Anstieg um 128,5 Mio. € seit 30.06.2025.
- Auftragseingang im H1 2026: 321,2 Mio. €, akquiriertes Gesamtprojektvolumen 470,1 Mio. €.
- Auftragsbestand zum 30.06.2026: 1.005 Mio. € (ohne ARGE); inklusive ARGE 1.446,5 Mio. €; Mitarbeiterwachstum im H1 2026 7% (Vorjahr 8%).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Friedrich Vorwerk Group ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Friedrich Vorwerk Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 %
im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 70,85EUR das entspricht einem Plus von +3,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.364,81PKT (+0,63 %).
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