DAX-FLASH
Dax festigt 25.000-Punkte-Marke mit solidem Start
- Dax startet am Mittwoch solide bei 25.062 Punkten
- Anleger richten Fokus auf Berichtssaison und Banken
- US Techberichte am Abend, Vorabendkurse zeigten Stärke
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der Dax am Mittwoch solide in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.062 Punkte, was ein Auftakt 0,2 Prozent über dem Vortagsschluss wäre. Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex nun wieder vor Augen.
An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander , doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse .
Besonders dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach dem Handelsende mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwarten kann: von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.
Am Vorabend hatten die US-Aktienmärkte Stärke gezeigt, ihre Kursgewinne aber weitergehend noch während des Xetra-Handels erzielt. Einige für Tech-Werte wegweisende Börsen in Asien vollzogen dies am Mittwoch nach./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 11,94 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -4,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,39 %.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 173,48 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +23,52 %/+42,52 % bedeutet.
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denke der macht jetzt sinn PM6E4Q mit stop auf die 0,95
DAX.......am ,,KleinenVerfallstag"Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260717075839-e263e93ea616502ea7620656fbcbd162f0b1cd3c.png