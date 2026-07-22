Dax festigt 25.000-Punkte-Marke mit solidem Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der Dax am Mittwoch solide in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.062 Punkte, was ein Auftakt 0,2 Prozent über dem Vortagsschluss wäre. Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex nun wieder vor Augen.

An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander , doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse .