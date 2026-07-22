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    Intershop legt Zahlen fürs H1 2026 vor – INTERSHOP Communications

    Trotz rückläufigem Gesamtumsatz zeigt das erste Halbjahr 2026: Cloud-Geschäft, Profitabilität und Liquidität entwickeln sich robust und legen die Basis für weiteres Wachstum.

    Intershop legt Zahlen fürs H1 2026 vor – INTERSHOP Communications
    Foto: INTERSHOP Communications AG
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 15,8 Mio. Euro (Vorjahr 17,2 Mio.); Cloud-Umsatz 10,5 Mio. (+4%), Cloud-Anteil 67% des Gesamtumsatzes, Cloud-Marge 66% (+2pp).
    • Cloud-Auftragseingang/ARR: Auftragseingang 8,4 Mio. (+26%); ARR 19,8 Mio.; New ARR 1,4 Mio.; Net New ARR -0,4 Mio. (Nachlaufeffekt, Q1 negativ, Q2 leicht positiv).
    • Service & Lizenzumsätze: Serviceumsätze 3,2 Mio. (-14%); Servicemarge verbessert; Lizenzen/Wartung 2,0 Mio. (-40%).
    • Profitabilität: Bruttoergebnis 7,7 Mio. (+1%); Bruttomarge 49% (+5pp); EBITDA 1,8 Mio.; EBIT 0,1 Mio. (gegenüber -0,9 Mio. Vorjahr); Ergebnis nach Steuern -54 TEUR; EPS 0,00 Euro.
    • Finanzen & Liquidität: Gesamtkosten aus Umsatz & Aufwendungen 15,6 Mio. (-14%); Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 4,3 Mio.; Liquide Mittel 11,1 Mio.; Eigenkapital 12,0 Mio.; Eigenkapitalquote 35%.
    • Ausblick: Prognose für 2026 bestätigt; Cloud-Auftragseingang & Net New ARR auf Vorjahresniveau; Umsatzrückgang leicht geringer; EBIT-Ausgleich möglich; Spring 2026 Release unterstützt KI-gestützte Lösungen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei INTERSHOP Communications ist am 22.07.2026.

    Der Kurs von INTERSHOP Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8250EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    INTERSHOP Communications

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    ISIN:DE000A254211WKN:A25421
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