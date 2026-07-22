Super Micro springt 20 % – diese Zahlen ändern alles

Auslöser waren vorläufige Zahlen. Super Micro Computer überraschte mit starken Margenzahlen und einem Rekord bei den Auftragseingängen.

Die Aktie von Super Micro Computer hat am Dienstag nachbörslich eine spektakuläre Rallye hingelegt. Nachdem die Aktie den regulären Handel bereits mit 7,01 Prozent Kursplus bei 25,50 US-Dollar beendet hat, sprang der Kurs nachbörslich um weitere 20,51 Prozent nach oben und notiert damit bei 30,73 US-Dollar.

Für das vierte Geschäftsquartal erwartet Super Micro nun eine Bruttomarge nach GAAP sowie auf bereinigter Basis von 15 bis 17 Prozent. Damit liegt die Prognose nahezu doppelt so hoch wie die bisher in Aussicht gestellte Spanne von 8,2 bis 8,4 Prozent.

60 Milliarden US-Dollar: KI-Boom sorgt für Auftragsflut

Besonders stark fällt die Entwicklung beim Auftragseingang aus. Super Micro erhielt im abgelaufenen Quartal neue Bestellungen im Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar. Die Aufträge sollen in den kommenden Quartalen ausgeliefert werden und unterstreichen die hohe Nachfrage nach modularen Rechenzentrumslösungen für künstliche Intelligenz.

Super Micro hatte zuletzt hohe Investitionen in den Ausbau seines KI-Geschäfts getätigt und dabei Marktanteile teilweise über kurzfristige Profitabilität gestellt. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 war die Bruttomarge auf lediglich 6,3 Prozent gefallen. Im dritten Quartal erholte sie sich auf 9,9 Prozent.

Die nun erwarteten 15 bis 17 Prozent könnten darauf hindeuten, dass Super Micro bei seinen KI-Lösungen wieder deutlich mehr Preissetzungsmacht gewinnt.

Doch Umsatz enttäuscht

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch. Der Umsatz dürfte im Juni-Quartal lediglich am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 11 bis 12,5 Milliarden US-Dollar liegen. Analysten hatten im Durchschnitt mit 11,67 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die starken Margen und der Rekord-Auftragseingang stellten diese Nachricht jedoch klar in den Schatten.

Nach brutalem Kurssturz kommt die Hoffnung zurück

Die Rallye markiert eine deutliche Stimmungswende. Seit ihrem Hoch Anfang Juni hatte die Super-Micro-Aktie zeitweise fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Belastet wurde der Kurs unter anderem durch Pläne für eine milliardenschwere Eigenkapitalfinanzierung, die Sorgen vor einer Verwässerung bestehender Aktionäre ausgelöst hatten.

Gleichzeitig treibt Super Micro seine Transformation vom klassischen Serverhersteller zum Komplettanbieter für KI-Rechenzentren voran. Zu den prominenten Kunden zählt auch SpaceX. CEO Charles Liang hatte im Juni erklärt, gemeinsam an einem neuen Gigawatt-KI-Rechenzentrum zu arbeiten.

Für Anleger richtet sich der Blick nun auf den 11. August. Dann will Super Micro seine vollständigen Zahlen für das vierte Geschäftsquartal präsentieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,83 % und einem Kurs von 25,90EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.





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