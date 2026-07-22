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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leicht im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet solide durch anziehende Berichtssaison
    • US-Börsen kräftig gestützt durch Halbleitergewinne
    • Asien durchwachsen mit Erholung bei Techwerten
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leicht im Plus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der Dax am Mittwoch solide in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.062 Punkte, was ein Auftakt 0,2 Prozent über dem Vortagsschluss wäre. Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex nun wieder vor Augen. An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander , doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse . Besonders dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach dem Handelsende mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwarten kann: von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

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    USA: - GEWINNE - Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will. Zudem gebe es nach den jüngsten Verlusten wieder verstärkt Käufer, die darauf setzten, dass der KI-Boom noch eine Weile laufen werde, hieß es. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , in dem Chipwerte schwer gewichtet sind, ging mit einem Aufschlag von 1,93 Prozent auf 29.155,18 Zähler aus dem Tag. Der stärker mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial kletterte um 0,74 Prozent auf 52.224,64 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,89 Prozent auf 7.509,20 Punkte. Wie beeindruckend Chipaktien wieder stiegen, zeigte der Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX). Er setzte nach den jüngst kräftigen Verlusten wieder zur Erholung an und stieg um 5,2 Prozent.

    ASIEN: - DURCHWACHSEN - Eine Erholung von Tech-Werten hat die Börsen Asiens am Mittwoch teilweise angetrieben. Der besonders schwankungsanfällige südkoreanische Markt legte zu: Der Leitindex Kospi stieg um mehr als 2 Prozent, kam damit aber vom Tageshoch ein gutes Stück zurück. In Japan drehte der Nikkei 225 im späten Handel sogar leicht ins Minus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt noch 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1 Prozent sank.

    ^
    DAX 25011,35 0,66%
    XDAX 25068,93 1,43%
    EuroSTOXX 50 6285,63 0,94%
    Stoxx50 5408,52 0,72%

    DJIA 52224,64 0,74%
    S&P 500 7509,20 0,89%
    NASDAQ 100 29155,18 1,93%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 124,54 0,01%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1408 0,08%
    USD/Yen 163,17 0,00%
    Euro/Yen 186,15 0,08%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 66.326 -0,29%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 92,28 +1,27 USD WTI 85,41 +1,07 USD °

    /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 11,93 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -4,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 173,48 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +23,52 %/+42,52 % bedeutet.





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