Ontario mit Potenzial für neuen Goldrausch

In den letzten Monaten berichteten zahlreiche Bergbauunternehmen aus Ontario über signifikante Goldfunde. Das geologische Potenzial der Provinz scheint noch lange nicht ausgeschöpft.

Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) informierte seine Investoren Mitte Juli über die Erteilung der Explorationsgenehmigung für das Zielgebiet Mud Lake im Projekt Gold Rock Camp im Nordwesten Ontarios. Mit der Genehmigung können die Geologen des Explorers Erweiterungsziele durch Bohrungen untersuchen, die während eines Bohrprogramms im vergangenen Jahr und bei geologischen Kartierungen aufgefallen waren.

Dryden Gold untersucht Probe mit 93 Gramm Gold pro Tonne aus Scherzone

Oberflächenproben, die in einer hochgradigen Scherzone entnommen wurden, wo eine signifikante Faltung in der mineralisierten Struktur auftritt, ergaben einen Goldgehalt von 93 Gramm pro Tonne. Scherzonen sind Bereiche, in denen Gesteinsschichten aneinander vorbeigeschoben wurden. Durch die Reibung und den Druck entstehen Risse und Klüfte. Diese dienen als Wegweiser für heiße, mineralreiche Lösungen, die tief aus dem Erdinneren aufsteigen und das Gold dort ablagern.

An der Stelle der Probenahme liegt eine Faltung, an der Gesteinsschichten sich verbiegen. An den Spitzen dieser Falten ist das Gestein oft besonders stark aufgelockert – was häufig mit konzentrierten Goldablagerungen einhergeht. Die Dryden Gold Geologen sehen in Mud Lake die Chance, das Gold Rock Camp und seine bekannte Mineralisierung bedeutend zu erweitern. Die Scherzone ähnelt einer anderen auf dem Projekt, vieles deutet auf eine Wiederholung hin. Diese Art von struktureller Periodizität ist typisch für viele ertragreiche Goldlagerstätten im Nordwesten Ontarios.

Dryden Gold ist nicht der einzige Explorer in der Provinz, der berechtigte Hoffnungen auf neue Funde hegt. In letzter Zeit meldeten Bergbauunternehmen in Ontario eine ganze Reihe neuer Goldfunde. Bohrergebnisse und Ressourcenschätzungen der vergangenen Monate legen nahe, dass die Provinz unverändert ein sehr großes geologisches Potenzial zu bieten hat. Die Entdeckungen gehen dabei weit über bekannte Fälle wie Mayfair Gold bei Fenn-Gib, Orla Mining bei Musselwhite, Equinox Gold bei Greenstone und West Red Lake bei Madsen hinaus.

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