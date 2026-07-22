DAX über 25.000 – Super Micro Computer hebt ab und GEA erhöht die Prognose

Die Anleger richten ihren Blick zunehmend wieder auf die laufende Berichtssaison. Die neuen Angriffe der Vereinigten Staaten auf den Iran und die gestiegenen Ölpreise verlieren an den Börsen etwas an Schrecken.

Der DAX dürfte am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt bei 25.062 Punkten. Das entspricht einem Plus von etwa 0,2 Prozent. Damit nähert sich der Index erneut seiner 21-Tage-Linie bei 25.074 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In Europa stehen zunächst die Zahlen großer Banken wie Santander im Mittelpunkt. Nach dem Frankfurter Handelsschluss legt außerdem die Deutsche Börse ihre Ergebnisse vor.

Am Abend verlagert sich die Aufmerksamkeit in die Vereinigten Staaten. Nach Börsenschluss berichten Tesla und Alphabet. Auch IBM veröffentlicht ausführliche Geschäftszahlen.

Rückenwind kommt von der Wall Street. Die US-Börsen hatten am Dienstag deutlich zugelegt. Mehrere technologieorientierte Aktienmärkte in Asien folgten dieser Entwicklung am Mittwoch.

Chipwerte treiben die Wall Street deutlich nach oben

Die US-Börsen haben am Dienstag kräftig zugelegt. Besonders gefragt waren Aktien aus der Halbleiterbranche, die vor allem den technologielastigen Nasdaq nach oben zogen.

Für Rückenwind sorgte ein Medienbericht, wonach der taiwanesische Chipkonzern TSMC höhere Preise plant. Zugleich nutzten Anleger die jüngsten Kursverluste zum Einstieg. Viele Marktteilnehmer setzen offenbar darauf, dass der Boom rund um Künstliche Intelligenz weiter anhält.

Der Nasdaq 100 stieg um 1,93 Prozent auf 29.155,18 Punkte. Der Dow Jones gewann 0,74 Prozent und schloss bei 52.224,64 Zählern. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,89 Prozent auf 7.509,20 Punkte zu.

Chip-Rally treibt Asiens Börsen – Südkorea schießt nach oben

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch überwiegend freundlich gezeigt. Besonders kräftig fiel die Erholung in Südkorea aus. Der Kospi gewann zeitweise mehr als sechs Prozent und lag zuletzt noch rund fünf Prozent im Plus. Halbleiterwerte führten die Rally an. Rückenwind lieferten deutlich gestiegene koreanische Chip-Exporte und besser als erwartete Exportaufträge aus Taiwan.

In Japan startete der Nikkei 225 zunächst mit einem Plus von rund 1,9 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf schmolzen die Gewinne jedoch fast vollständig ab. Zuletzt bewegte sich der Index mit rund 66.263 Punkten nur noch knapp über dem Vortagesschluss. Der schwache Yen stützte exportorientierte Unternehmen, während der steigende Ölpreis die Stimmung belastete.

Auf dem chinesischen Festland verlief der Handel deutlich ruhiger. Der Shanghai Composite notierte nahezu unverändert. In Hongkong geriet der Hang Seng dagegen unter Druck und verlor zuletzt rund 1,2 Prozent. Auch der indische Sensex gab etwa 0,8 Prozent nach. Australiens Aktienmarkt legte leicht um rund 0,3 Prozent zu.

Super Micro schießt nach Margen-Überraschung nach oben

Die Aktie von Super Micro Computer ist am Dienstag nachbörslich um mehr als 20 Prozent auf 30,73 US-Dollar gestiegen. Der Serverhersteller überraschte vor allem mit einer deutlich höheren Profitabilität.

Für das Ende Juni abgeschlossene vierte Geschäftsquartal erwartet Super Micro einen Umsatz am unteren Ende der eigenen Prognose von elf bis 12,5 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 11,67 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die Bruttomarge soll dagegen zwischen 15 und 17 Prozent liegen. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich 8,2 bis 8,4 Prozent in Aussicht gestellt. Super Micro begründete die Verbesserung mit einem günstigeren Produkt- und Kundenmix.

Auch der Auftragseingang überzeugte. Im vierten Quartal gingen neue Bestellungen im Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar ein. Diese sollen in den kommenden Quartalen abgearbeitet werden.

Gea hebt nach starkem Quartal die Jahresprognose an

Gea hat im zweiten Quartal stärker abgeschnitten als erwartet und erhöht deshalb die Ziele für 2026. Der Anlagenbauer profitierte von einem kräftigen Wachstum bei Aufträgen, Umsatz und operativem Ergebnis.

Der Auftragseingang stieg gegenüber dem Vorjahr um 14,2 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Vara lediglich 1,41 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz legte um zehn Prozent auf 1,44 Milliarden Euro zu. Organisch wuchs Gea sogar um elf Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne Restrukturierungskosten erhöhte sich um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 16,5 auf 17,4 Prozent.

Gea-Chef Stefan Klebert sieht nach dem beschleunigten Wachstum im ersten Halbjahr eine solide Grundlage für weitere profitable Zuwächse.

Für das Gesamtjahr erwartet der DAX-Konzern nun ein organisches Umsatzplus von sechs bis acht Prozent. Die operative Marge soll zwischen 17 und 17,4 Prozent liegen. Auch das Ziel für die Kapitalrendite wurde angehoben. Die vollständigen Halbjahreszahlen will Gea am 10. August vorlegen.

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Neue Angriffe auf den Iran treiben den Ölpreis über 92 US-Dollar

Die Ölpreise haben ihren jüngsten Höhenflug am Mittwoch fortgesetzt. Im frühen Handel verteuerte sich ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September um 1,4 Prozent auf 92,30 US-Dollar. Damit erreichte der Preis wieder das Niveau von Mitte Juni.

Innerhalb von drei Wochen hat Brent fast ein Drittel an Wert gewonnen. Zuvor war der Ölpreis in der zweiten Junihälfte und Anfang Juli schrittweise bis auf rund 70 US-Dollar gefallen. Damals hofften die Marktteilnehmer noch auf eine dauerhafte Waffenruhe im Nahen Osten. Diese Erwartungen haben sich inzwischen zerschlagen.

Trotz der jüngsten Rally bleibt Brent deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch. Ende April hatte ein Barrel zeitweise rund 126 US-Dollar gekostet. Auslöser war der Ende Februar begonnene Krieg der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran.

In der Nacht zum Mittwoch verschärfte sich die Lage erneut. In Teheran wurde erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation wieder die Flugabwehr aktiviert. Im Nordosten der iranischen Hauptstadt waren mehrere dumpfe Explosionen zu hören.

Das amerikanische Militär meldete gleichzeitig eine neue Angriffswelle gegen militärische Ziele im Iran. Auch iranische Staatsmedien berichteten von Flugabwehrfeuer in mehreren Bezirken der Metropole, in der rund 15 Millionen Menschen leben.

Die erneuten Angriffe erhöhen die Sorge vor einer weiteren Eskalation und möglichen Störungen der Ölversorgung. Diese Unsicherheit hält den Brent-Preis derzeit oberhalb der Marke von 90 US-Dollar.

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Gold glänzt, der Yen stürzt ab

Gold gehört am Mittwoch zu den stärksten Anlageklassen. Der Preis für eine Feinunze steigt um rund 1,3 Prozent auf etwa 4.129 US-Dollar. Damit erreicht das Edelmetall den höchsten Stand seit zwei Wochen. Anleger greifen angesichts der Spannungen im Nahen Osten und der bevorstehenden Sitzung der amerikanischen Notenbank verstärkt zu sicheren Häfen.

Der US-Dollar zeigt sich ebenfalls stabil. Der Dollar-Index bewegt sich mit rund 101,14 Punkten kaum vom Fleck. Steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen und die höheren Ölpreise geben dem Greenback jedoch Rückhalt.

Der Euro gerät dagegen unter Druck. Die Gemeinschaftswährung fällt zeitweise unter die Marke von 1,14 US-Dollar. Zuletzt kostet ein Euro rund 1,1401 US-Dollar. Neben dem starken Dollar belasten vor allem die steigenden Energiepreise.

Noch schwächer präsentiert sich der japanische Yen. Ein US-Dollar kostet rund 163,21 Yen. Damit fällt die japanische Währung auf den tiefsten Stand seit Ende 1986. Am Markt nehmen deshalb die Spekulationen über einen möglichen Eingriff der japanischen Regierung oder der Notenbank zu.

Gold geht damit als klarer Gewinner aus dem Mittwochshandel hervor. Der US-Dollar bleibt robust, während Euro und Yen an Boden verlieren.

Auch der japanische Yen bleibt unter Druck, während das britische Pfund kaum verändert handelt. Anleger richten ihren Blick vor allem auf die Geldpolitik der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Steigende Ölpreise könnten den Inflationsdruck erhöhen und die Erwartungen an weitere Zinsschritte beeinflussen.

Bitcoin bleibt der Taktgeber

Die Kryptowährung stieg zeitweise über 66.400 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit etwa fünf Wochen. Anschließend gab der Kurs einen Teil der Gewinne wieder ab. Die nächste wichtige technische Hürde liegt im Bereich von etwa 68.000 US-Dollar.

Unter den größeren Coins fallen heute unter anderem Hyperliquid mit rund 4,5 Prozent, Zcash mit etwa 4,3 Prozent und Monero mit rund 2,4 Prozent positiv auf.

Für Rückenwind sorgen die freundlichere Stimmung bei Technologieaktien, neue Zuflüsse in amerikanische Bitcoin-ETFs und Hoffnungen auf Fortschritte beim amerikanischen CLARITY Act. Bitcoin-ETFs sammelten über fünf Handelstage mehr als 700 Millionen US-Dollar ein. Steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten bremsen die Euphorie allerdings.



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung

12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen

22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt wallstreetOnline keine Haftung

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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