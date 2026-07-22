Profiteur von Netzausbau und Energiewende
Friedrich Vorwerk wird optimistischer
- Friedrich Vorwerk erhöht Ebitda Prognose 2026
- Operatives Ergebnis stieg 70 Prozent auf 92,6 Mio
- Auftragseingang 321 Mio, Umsatz gestiegen 11 Prozent
TOSTEDT (dpa-AFX) - Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen Friedrich Vorwerk hebt dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr an. 2026 soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 180 bis 200 Millionen Euro herauskommen verglichen mit gut 163 Millionen Euro im Jahr 2025, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch überraschend mitteilte. Zuvor hatte der Konzern noch 160 bis 180 Millionen Euro angesteuert. Die Prognose für den Jahresumsatz von 730 bis 780 Millionen Euro ist unverändert.
Seinen Optimismus begründete das Unternehmen mit einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten. So war das operative Ergebnis um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 92,6 Millionen Euro geklettert. Dieser Zuwachs sei unter anderem das Resultat erfolgreich durchgeführter Projekte und einer starken Auftragslage, hieß es.
Der Auftragseingang habe im ersten Halbjahr bei 321 Millionen Euro gelegen, nach gut 220 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz sei im selben Zeitraum um 11 Prozent auf 337,3 Millionen Euro geklettert./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 18.408 auf Ariva Indikation (21. Juli 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +17,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -13,10 %/+47,06 % bedeutet.
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