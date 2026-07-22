Droht ein weiterer Abverkauf?

In den Wochen danach folgen weitere Freigaben in mehreren Etappen: am 20. August, 9. September, 24. September, 9. Oktober und 24. Oktober. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal werden zusätzlich 28 Prozent der Aktien verfügbar. Die reguläre 180-Tage-Sperrfrist endet schließlich am 8. Dezember 2026. Ab diesem Zeitpunkt können sämtliche noch gesperrten Aktien dieser Gruppe frei gehandelt werden.

Laut IPO-Prospekt werden die ersten gesperrten Aktien am zweiten Handelstag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen freigegeben. In einem ersten Schritt werden 20 Prozent der Aktien aus der Gruppe mit der regulären 180-tägigen Sperrfrist handelbar. Das entspricht rund 11,6 Prozent aller SpaceX-Aktien. Zum Börsengang selbst wurden lediglich etwa 4,8 Prozent aller Aktien am Markt platziert.

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage angespannt. Nachdem die SpaceX-Aktie Anfang Juli die wichtige Unterstützung bei rund 150,00 US-Dollar nachhaltig unterschritten hatte, fiel der Kurs wie erwartet bis zum 138,2 %-Fibonacci-Retracement bei 117,63 US-Dollar. Erst in dieser Woche wurde dieser Bereich erreicht, von dem aus sich die Aktie leicht erholen konnte.

Sollten mit den bevorstehenden Freigaben jedoch zusätzliche Aktien auf den Markt kommen, wäre nach einer möglichen Zwischenerholung ein weiterer Kursrückgang bis auf 99,22 US-Dollar denkbar. Enttäuschende Quartalszahlen könnten einen solchen Abverkauf zusätzlich beschleunigen.

Auf der Oberseite liegen die nächsten potenziellen Erholungsziele derzeit bei 130,33 und darüber bei 137,76 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht könnten diese Kursbereiche als mögliche Widerstände dienen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 127,98 US-Dollar

Kursziele : 130,33 und 137,76 US-Dollar

Renditechance via DN3SZU : 65 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Space Exploration Technologies Corp. (4h-Chart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3SZU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,32 - 1,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 114,5648 US-Dollar Basiswert: Space Exploration Technologies Corp. KO-Schwelle: 114,5648 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 127,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 137,76 US-Dollar Hebel: 8,60 Kurschance: + 65 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3PMA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,65 - 1,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 145,1556 US-Dollar Basiswert: Space Exploration Technologies Corp. KO-Schwelle: 145,1556 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 127,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,67 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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