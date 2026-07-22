Rückenwind durch Nahostkonflikt

Wer bereits nach der letzten Analyse eingestiegen ist, kann die Absicherung der Position inzwischen auf den Einstandskurs nachziehen. Sollte sich der Konflikt im Nahen Osten weiter verschärfen und die Ölpreise dadurch weiter steigen, könnte dies die Chevron-Aktie in den kommenden Tagen zunächst in Richtung 194,50 US-Dollar und anschließend bis zum Maihoch bei 198,87 US-Dollar führen.

Allerdings stößt die Aktie aktuell auf einen wichtigen Widerstandsbereich, der sich aus den Hochs von Mai und Juni ergibt. Deshalb könnte es zunächst zu einer kurzen Verschnaufpause oder einem Rücksetzer kommen. Für Anleger, die bislang noch nicht investiert sind, könnte ein solcher Rückgang eine günstigere Einstiegsmöglichkeit bieten.

Zuvor sind jedoch vorübergehende Rücksetzer bis auf das Ausbruchsniveau bei etwa 182,95 US-Dollar möglich. Aus charttechnischer Sicht könnte dieser Bereich für neue Käufe interessant werden. Ob die Aktie anschließend einen weiteren Anlauf auf das Jahreshoch bei 212,76 US-Dollar nimmt, dürfte sich im Bereich von 200,00 US-Dollar entscheiden.

Ein negatives Signal würde dagegen entstehen, wenn die Aktie unter 178,50 US-Dollar fällt. In diesem Fall wäre der Ausbruch gescheitert und der zuvor bestehende Konsolidierungstrend würde wieder aufgenommen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 195,00 US-Dollar

Kursziele : 198,87 und 212,76 US-Dollar

Renditechance via DN3PNB : 120 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3PNB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,43 - 1,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 173,835 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 173,835 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 189,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 212,76 US-Dollar Hebel: 11,65 Kurschance: + 120 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0368 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,55 - 1,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 207,4769 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 207,4769 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 189,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,66 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.