Die größten Aufsteiger der Woche vom 15.07.-22.07.2026 in der wO Community
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
DroneShield
Monatsperformance: -17,72 %
Monatsperformance: -17,72 %
Platz 1
Gerresheimer
Monatsperformance: +5,91 %
Monatsperformance: +5,91 %
Platz 2
Heidelberg Pharma
Monatsperformance: -1,96 %
Monatsperformance: -1,96 %
Platz 3
Energiekontor
Monatsperformance: -12,77 %
Monatsperformance: -12,77 %
Platz 4
Öl (Brent)
Monatsperformance: +17,23 %
Monatsperformance: +17,23 %
Platz 5
Plug Power
Monatsperformance: -18,59 %
Monatsperformance: -18,59 %
Platz 6
INTERSHOP Communications
Monatsperformance: +8,33 %
Monatsperformance: +8,33 %
Platz 7
Quantum eMotion
Monatsperformance: -30,24 %
Monatsperformance: -30,24 %
Platz 8
EQ Resources
Monatsperformance: +10,53 %
Monatsperformance: +10,53 %
Platz 9
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