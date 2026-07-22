Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +1,61 % auf 59,77 USD
Silber im Höhenflug: +1,61 % plus, aktuell 59,77 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,91 %
|1 Monat
|-10,87 %
|3 Monate
|-23,36 %
|1 Jahr
|+51,59 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 39,43174USD. Heute notiert Silber bei 59,77USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.158,6USD wert – ein Zuwachs von +51,59 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Fundamentale Signale sprechen für Aufwärts-Potenzial durch Nachfrage, Zentralbanken-Käufe und Tech-Nachfrage. Silberminen scheinen gegenüber Goldminen weniger stark bewertet; eine relative Silber-Überperformance wäre nötig (analog 4:1). Kurzfristig könnten Dips auftreten; Widerstand um 60$. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die kursentwicklung war %.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|329,95EUR
|+1,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,30EUR
|+1,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|231,84EUR
|+0,91 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|304,16EUR
|+1,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|85,08EUR
|+1,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|486,12EUR
|+1,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|346,28EUR
|+1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,10EUR
|+1,06 %
|Long
|1
|0,00
|116,39EUR
|+1,14 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,722EUR
|+0,22 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.