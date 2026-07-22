Silberpreis im Höhenflug +1,61 % auf 59,77 USD

+1,61 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,91 % 1 Monat -10,87 % 3 Monate -23,36 % 1 Jahr +51,59 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 59,77. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 39,43174USD. Heute notiert Silber bei 59,77USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.158,6USD wert – ein Zuwachs von +51,59 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.