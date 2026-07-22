Großbank Santander verdient mehr als erwartet
- Santander erzielte im zweiten Quartal 3,5 Mrd
- Gesamterträge stiegen um neun Prozent auf 15,7 Mrd
- Rückkauf 6,9 Mrd und Übernahme von Webster
MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat im zweiten Quartal dank höherer Zinsen und anderer Erträge Kurs auf mehr Gewinn im Gesamtjahr gehalten. Unter dem Strich verdiente das Institut gut 3,5 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf es durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
Bankchefin Ana Botín sieht das größte Geldhaus Spaniens damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dies gilt auch auf die geplanten Rückkauf eigener Aktien, für den Santander 6,9 Milliarden Euro ausgeben will.
Im laufenden Jahr will Botín den Gewinn der Bank über die 14,1 Milliarden aus dem Vorjahr hinaus steigern. Für 2028 hat sie sich mehr als 20 Milliarden vorgenommen. Dazu soll die im Februar angekündigte Übernahme der US-Bank Webster Financial beitragen.
Im zweiten Quartal steigerte Santander die gesamten Erträge um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Euro./stw/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 11,89 auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um -0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 173,48 Mrd..
Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +1,76 %/+10,24 % bedeutet.
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fuer BB und friends
Kurze Zusammenfassung zur "Hürde": Das ist ein wichtiger, aber nicht der letzte Schritt. Banco Santander hat am 12. Juni 2026 die Genehmigung der OCC (Office of the Comptroller of the Currency) bekommen – das ist die primäre US-Bankaufsicht für nationale Banken. Das ist positiv und zeigt, dass die Kern-Regulierungsstelle in den USA keine großen Einwände hat.
Was fehlt noch?
Noch ausstehend (Stand jetzt):
- Federal Reserve (Fed) — die wichtigste verbleibende US-Hürde.
- Europäische Zentralbank (EZB/BCE) — für die europäische Seite.
- Eventuell weitere formale Schritte, aber die großen sind diese beiden.
fuer BB und friends
Auf dem heutigen Investorentag in London wird die Bank ihren strategischen Plan für den nächsten Dreijahreszyklus vorstellen,
einschließlich der wichtigsten finanziellen und operativen Ziele.
• Die Bank rechnet mit einem anhaltenden Kundenwachstum in allen Märkten und einer Ausweitung ihres Kundenstamms
von 180 Millionen Ende 2025 auf über 210 Millionen bis 2028, wodurch sie ihre Position
als führende Bank nach Kundenzahl in Europa und Amerika weiter stärken wird.
• Dieses Wachstum wird in Verbindung mit den anhaltenden Vorteilen des ONE-Transformationsprogramms der Bank
voraussichtlich zu einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von über 20 % bis 2028 und einem
zweistelligen Wachstum des Gewinns pro Aktie führen.
• Dieses Wachstum dürfte die Kapitalgenerierung und die Renditen verbessern, die Bardividende
pro Aktie gegenüber 2025 mehr als verdoppeln und bis 2028 zu einem hohen zweistelligen Wachstum der Wertschöpfung führen.
• Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat von Santander für die bevorstehende Hauptversammlung eine endgültige Bardividende für 2025
pro Aktie für 2025 24 Eurocent betragen, was einer Steigerung von über 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Santander wird weiterhin seine fünf globalen Geschäftsbereiche (Retail, Openbank, CIB, Wealth und Payments) nutzen,
um die Renditen zu optimieren und den Kundennutzen zu steigern.
• Im Bereich Retail liegt der Schwerpunkt darauf, eine globale digitale Bank mit Filialen zu werden, den digitalen Vertrieb zu steigern und
die Servicekosten zu senken.
• Im Bereich Openbank, dem globalen Privatkundengeschäft, wird die Expansion als vernetzte und effiziente digitale Plattform
über verschiedene Märkte hinweg vorangetrieben.
• Im Bereich CIB werden kapitalarme, gebührenbasierte Aktivitäten weiter ausgebaut und gleichzeitig die operative Hebelwirkung verbessert.
• Im Bereich Wealth werden die verwalteten Vermögen und die Versicherungsdurchdringung ausgebaut, um die Rentabilität zu verbessern.
• Im Bereich Payments werden die Einnahmen dank der Größe und der
Die PDF, die du verlinkt hast (Press Release vom 25. Februar 2026 zum Investor Day), ist eine klassische, sehr ambitionierte Santander-Präsentation – und ehrlich gesagt eine der stärksten Guidance-Updates, die ich in den letzten Jahren von einer großen europäischen Bank gesehen habe. Sie baut nahtlos auf den Erfolgen 2023–2025 auf (Rekordgewinn 2025 von €14,1 Mrd., RoTE 16,3% post-AT1, +250% Aktienkursanstieg seit 2023) und setzt nun einen neuen, höheren Standard.
Was mir besonders gefällt (positiv):
- RoTE >20% bis 2028 (post-AT1) – das ist ein echter Sprung von aktuell ~16% und positioniert Santander klar in der Top-Liga der europäischen Banken (viele Peers zielen "nur" auf 15–18%). Das kommt durch:
- Starkes Kundenwachstum: Von 180 Mio. Ende 2025 auf >210 Mio. bis 2028.
- Mittleres einstellige Umsatzwachstum jährlich, Kosten jedes Jahr sinkend (in konstanten Euros, konstantem Perimeter).
- Effizienzratio ~36% bis 2028 (von ~41% 2025) – dank ONE Transformation (AI, Data, Automation → >€1 Mrd. jährlicher Business Value).
- Cost of Risk stabil bei 1–1,10%.
- Nettogewinn >€20 Mrd. bis 2028 (fast 50% Steigerung vs. 2025).
Shareholder Remuneration – hier haben sie geliefert:
- 2025: Total €0,24 DPS (Cash-Dividende, +14% vs. 2024), Yield ~4,5%, Total Payout ~€7 Mrd. (~50% des Profits).
- Ab 2027: Cash-Dividende auf ~35% des Profits (von ~25% heute), Buybacks ~15% → mehr als verdoppelt die Cash-Dividende pro Aktie bis 2028 vs. 2025.
- Mindestens €10 Mrd. Buybacks aus 2025–2026-Gewinnen + Excess Capital (schon €5 Mrd. gestartet im Feb 2026).
- TNAVps + DPS: Hoch-teen Wachstum bis 2028 → compounding returns.
Strategische Story überzeugt: Globale Plattform mit 5 Businesses (Retail, Openbank, CIB, Wealth, Payments), Fokus auf harte Währungen (80% Kreditbuch), Bolt-on-M&A (TSB UK → ~16% RoTE, Webster US → ~18% RoTE bis 2028), AI/Data als Moat.
Ana Botíns Zitat fasst es gut zusammen: "We are building a global financial services platform... competitive moat that is difficult to replicate."
- Viele Targets sind sehr ambitioniert – >20% RoTE, Kosten jedes Jahr runter, >€20 Mrd. Profit – das erfordert perfekte Execution, keine großen Rezessionen, stabile Cost of Risk und erfolgreiche Integration von TSB/Webster (beide pending Approvals).
- Forward-looking Statements Disclaimer ist lang und detailliert (üblich, aber erinnert an Risiken: Wirtschaft, Regulierung, Klima, etc.).
- Buyback-Versprechen hängen von CET1 ~13% ab – wenn Capital Build-up langsamer läuft, könnte das gekürzt werden.
- Der Shift zu höherem Cash-Dividenden-Anteil ab 2027 ist gut für Income-Investoren, reduziert aber Buyback-Flexibilität etwas.
Mein Gesamteindruck: Das ist ein bullishes Update – Santander zeigt, dass sie nicht nur Ziele erreichen, sondern sie jedes Mal höher schrauben. Die Aktie hat in den letzten Jahren massiv outperformed, und diese Guidance rechtfertigt das Momentum weiter (viele Analysten wie RBC haben Targets schon angehoben). Wenn sie das umsetzen (und bisher haben sie geliefert), könnte das eine der attraktivsten Bank-Storys in Europa bleiben: Hohe Rendite, starke Ausschüttung, Tech-Edge.