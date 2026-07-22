AKTIE IM FOKUS
Gea Group vorbörslich stark wegen erhöhter Jahresprognose
- Gea überrascht vorbörslich mit Quartalsdaten
- 2026 organisches Umsatzwachstum 6–8 Prozent
- Auftragseingänge und Ergebnis über den Erwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach überraschend starken Quartalseckdaten erfreuen sich die Anleger der Gea Group am Mittwoch vorbörslich an einer anspruchsvolleren Jahresprognose. Die Titel des Maschinenbauers stiegen im Handel auf der Plattform Tradegate im Xetra-Vergleich um 4,5 Prozent. Im offiziellen Xetra-Handel winkt ihnen über der 61-Euro-Marke ein Hoch seit zwei Wochen.
2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Einem Händler zufolge ist dies eine positive Überraschung, auch wenn es bereits erfreuliche Aussagen im Rahmen eines Analysten-Briefings gegeben habe.
Mit Blick auf das zweite Quartal sahen Börsianer die Auftragseingänge, den Umsatz und das operative Ergebnis jeweils über den Erwartungen./tih/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 62,20 auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,16 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+18,59 % bedeutet.
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