Großbritannien
Verbraucherpreise steigen nicht so stark wie erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Juni-Inflation in Großbritannien wegen günstigem Benzin
- Verbraucherpreise im Jahresvergleich plus 2,6 Prozent
- Geringster Anstieg seit März 2025 bei 2,6 Prozent
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Inflation im Juni wegen niedrigerer Benzinpreise abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 2,8 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Teuerung auf 2,7 Prozent gerechnet. Der Juni-Anstieg war der geringste seit März 2025./zb/mis
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