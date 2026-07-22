AKTIE IM FOKUS
Airbus wieder an 200-Euro-Hürde - Ziele 2029 und Aktienrückkauf
- Mittelfristziele treiben Aktie über 200 Euro
- Ebit bis 2029 12–13 Mrd und Rückkäufe 5 Mrd
- Analysten sehen Wachstum und Kursziel 205 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mittelfristziele von Airbus könnten den Aktienkurs des Flugzeugbauers am Mittwoch über die 200-Euro-Hürde treiben. Im Handel auf der Plattform Tradegate wurden zuletzt 200,45 Euro bezahlt - ein Kurs drei Prozent über dem Xetra-Niveau vom Vortag. Über der runden Marke wurden die Titel zuletzt in der Frühphase des Juli gehandelt.
Dank der starken Passagierjet-Nachfrage kündigte der Flugzeugbauer an, dass er seinen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) bis 2029 auf 12 bis 13 Milliarden Euro nach oben treiben will. Für das laufende Jahr hat Konzernchef Guillaume Faury unverändert rund 7,5 Milliarden im Auge. Außerdem sollen binnen drei Jahren Aktien im Gesamtwert von fünf Milliarden Euro zurückgekauft werden.
Laut Holger Schmidt von der DZ Bank implizieren die Mittelfristziele attraktive Wachstumsraten und eine steigende Profitabilität. George McWhirter von der Berenberg Bank sah das Gewinnziel zwar im Erwartungsrahmen, der grundlegende Ton klinge aber optimistischer. Wegen des Rückkaufpakets erhöhte er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie, der bei einer sinkenden Aktienzahl höher ausfällt - und in der Folge davon sein Kursziel auf 205 Euro./tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 201,1 auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 163,73 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -3,59 %/+18,10 % bedeutet.
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.