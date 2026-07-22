Airbus wieder an 200-Euro-Hürde - Ziele 2029 und Aktienrückkauf

Laut Holger Schmidt von der DZ Bank implizieren die Mittelfristziele attraktive Wachstumsraten und eine steigende Profitabilität. George McWhirter von der Berenberg Bank sah das Gewinnziel zwar im Erwartungsrahmen, der grundlegende Ton klinge aber optimistischer. Wegen des Rückkaufpakets erhöhte er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie, der bei einer sinkenden Aktienzahl höher ausfällt - und in der Folge davon sein Kursziel auf 205 Euro./tih

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 201,1 auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 163,73 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -3,59 %/+18,10 % bedeutet.