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    AKTIE IM FOKUS

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    Airbus wieder an 200-Euro-Hürde - Ziele 2029 und Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Mittelfristziele treiben Aktie über 200 Euro
    • Ebit bis 2029 12–13 Mrd und Rückkäufe 5 Mrd
    • Analysten sehen Wachstum und Kursziel 205 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Airbus wieder an 200-Euro-Hürde - Ziele 2029 und Aktienrückkauf
    Foto: João Macedo - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mittelfristziele von Airbus könnten den Aktienkurs des Flugzeugbauers am Mittwoch über die 200-Euro-Hürde treiben. Im Handel auf der Plattform Tradegate wurden zuletzt 200,45 Euro bezahlt - ein Kurs drei Prozent über dem Xetra-Niveau vom Vortag. Über der runden Marke wurden die Titel zuletzt in der Frühphase des Juli gehandelt.

    Dank der starken Passagierjet-Nachfrage kündigte der Flugzeugbauer an, dass er seinen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) bis 2029 auf 12 bis 13 Milliarden Euro nach oben treiben will. Für das laufende Jahr hat Konzernchef Guillaume Faury unverändert rund 7,5 Milliarden im Auge. Außerdem sollen binnen drei Jahren Aktien im Gesamtwert von fünf Milliarden Euro zurückgekauft werden.

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    Laut Holger Schmidt von der DZ Bank implizieren die Mittelfristziele attraktive Wachstumsraten und eine steigende Profitabilität. George McWhirter von der Berenberg Bank sah das Gewinnziel zwar im Erwartungsrahmen, der grundlegende Ton klinge aber optimistischer. Wegen des Rückkaufpakets erhöhte er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie, der bei einer sinkenden Aktienzahl höher ausfällt - und in der Folge davon sein Kursziel auf 205 Euro./tih

    Airbus

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    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 201,1 auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 163,73 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -3,59 %/+18,10 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Airbus‑Aktie: Nutzer sehen nach massivem Überkauft‑Zustand eine logische Gegenbewegung, sprechen von klarem Abwärtstrend, rund 10% Verlust in acht Tagen und Underperformance. Diskussion dreht sich um Shorts, technische Schwäche sowie potenzielle Fundamentalcatalysts (neue Aufträge, anstehendes Business‑Update und nächste Zahlen), die eine Erholung auslösen könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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