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    Milliarden-Poker um Mistral

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    Samsung greift nach Europas KI-Hoffnung – Milliarden-Deal nimmt Form an

    Samsung soll einen Einstieg beim französischen KI-Start-up Mistral prüfen. Die Finanzierungsrunde könnte das Unternehmen mit rund 20 Milliarden Euro bewerten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Samsung prüft Einstieg beim französischen Start-up
    • Mögliche Bewertung von Mistral bei 20 Mrd Euro
    • Samsung prüft rund 1 Milliarde Euro Investition
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Milliarden-Poker um Mistral - Samsung greift nach Europas KI-Hoffnung – Milliarden-Deal nimmt Form an
    Foto: Yonhap - YNA

    Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung prüft laut einem Bericht der Financial Times einen Einstieg beim französischen KI-Start-up Mistral. Wie die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte sich Samsung mit mehreren hundert Millionen Euro an einer neuen Finanzierungsrunde beteiligen. Mistral könnte dabei mit rund 20 Milliarden Euro bewertet werden.

    Samsungs Investition könnte etwa 1 Milliarde Euro betragen. Dem Bericht zufolge führt zudem der schwedische Investor EQT mit seinem Scaleup Europe Fund Gespräche über eine Beteiligung an der Finanzierungsrunde.

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    Samsung hatte bereits im April angekündigt, Investitionen und Übernahmen zu prüfen, um die Entwicklung und Vermarktung neuer Technologien unter anderem im Bereich Robotik zu beschleunigen. Gleichzeitig setzt der Konzern auf Partnerschaften mit lokalen Unternehmen.

    Europas Antwort auf die US-Konkurrenz

    Die möglichen Verhandlungen folgen auf eine weitere bedeutende Vereinbarung von Mistral. Erst am Dienstag hatten Microsoft und das französische Unternehmen mitgeteilt, Milliarden US-Dollar in den Ausbau der europäischen KI-Infrastruktur zu investieren. Gleichzeitig soll Mistrals Technologie über die Cloud- und Softwareplattformen des US-Konzerns breiter verfügbar werden.

    Mistral positioniert sich seit seiner Gründung als europäische Alternative zu den großen US-KI-Anbietern und beliefert unter anderem das französische Militär. Die Debatte über technologische Unabhängigkeit hat in Europa zuletzt weiter an Bedeutung gewonnen. Hintergrund sind unter anderem Bestrebungen, die Abhängigkeit von US-Technologie zu verringern.

    Zusätzlichen Druck erzeugte eine Entscheidung der USA im vergangenen Monat, den ausländischen Zugang zu zwei fortschrittlichen KI-Modellen des US-Unternehmens Anthropic vorübergehend auszusetzen. Dadurch gewann das Thema technologische Souveränität in Europa weiter an Dringlichkeit.

    Trotz des starken Wachstums liegt die Bewertung von Mistral weiterhin deutlich unter der großer US-Konkurrenten wie Anthropic.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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