MBB SE: Bereinigtes EBITDA Q2 +62% auf 75 Mio €, EBITDA-Marge 18-20%
MBB überzeugt mit kräftigem Ergebnis- und Margenanstieg im zweiten Quartal und hebt dank starker Beteiligungen wie Friedrich Vorwerk die Jahresprognose deutlich an.
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- Nach vorläufigen Zahlen erzielte MBB im 2. Quartal ein bereinigtes EBITDA von 75,2 Mio. € (+61,8 % gegenüber Vorjahr) bei einem Umsatz von 298,5 Mio. € (+4,6 %).
- Die bereinigte EBITDA-Marge im 2. Quartal stieg um 8,7 Prozentpunkte auf 25,1 %.
- Im ersten Halbjahr wuchs das bereinigte EBITDA auf 117,1 Mio. € (+53,3 %), der Halbjahresumsatz lag bei 536,0 Mio. € und war damit nahezu stabil (-1,7 %), die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 21,8 %.
- Die Nettoliquidität der Gruppe betrug zum Ende des 2. Quartals 769,0 Mio. €, davon 431,9 Mio. € bei der Holding MBB SE (31.12.2025: Gruppe 763,8 Mio. €, Holding 373,6 Mio. €).
- Wesentliche Treiber der Ertragssteigerung waren die sehr starke operative Entwicklung von Friedrich Vorwerk sowie inkrementelle EBITDA-Zuwächse bei DTS, Delignit und Hanke.
- MBB erhöht die Jahresprognose: erwartete bereinigte EBITDA-Margenspanne nun 18–20 % (zuvor 15–18 %); die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 1,1–1,2 Mrd. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei MBB ist am 13.08.2026.
Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 183,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,44 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 184,60EUR das entspricht einem Plus von +0,71 % seit der Veröffentlichung.
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