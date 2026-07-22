MBB SE Q2 EBITDA up 62% to €75m, raises forecast to 18-20%
Strong profitability gains marked Q2 2026, with EBITDA surging, margins expanding sharply and full-year guidance raised despite only modest top-line growth.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Q2 2026 adjusted EBITDA: €75.2 million, up 61.8% YoY from €46.5 million. €75.2m vs €46.5m; margin 25.1% (up 8.7 pp).
- Q2 2026 revenue: €298.5 million, up 4.6% YoY from €285.5 million.
- Q2 2026 adjusted EBITDA margin: 25.1%, an increase of 8.7 percentage points YoY.
- H1 2026 adjusted EBITDA: €117.1 million, up 53.3% YoY from €76.4 million; H1 revenue €536.0 million, down 1.7% YoY; H1 adjusted EBITDA margin 21.8%.
- Net liquidity at end of Q2 2026: €769.0 million, of which €431.9 million at the holding company.
- Full-year guidance raised: adjusted EBITDA margin target 18-20% (from 15-18%), with revenue expected at €1.1-€1.2 billion.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at MBB is on 13.08.2026.
The price of MBB at the time of the news was 183,30EUR and was up +4,44 % compared with the previous day.
15 minutes after the article was published, the price was 184,60EUR this corresponds to a plus of +0,71 % since publication.
At this time, the index SDAX was at 18.369,16PKT (+0,02 %).
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