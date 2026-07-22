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    AKTIE IM FOKUS

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    Friedrich Vorwerk ziehen auf Tradegate nach Prognoseerhöhung an

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorwerk hob Jahresprognose nach kräftigem Gewinnsprung
    • Aktien stiegen auf Tradegate 4,5 Prozent über Xetra
    • Hohe Profitabilität wandelt Gewinn in Barmittel
    AKTIE IM FOKUS - Friedrich Vorwerk ziehen auf Tradegate nach Prognoseerhöhung an
    Foto: Friedrich Vorwerk

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Friedrich Vorwerk haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel von guten Eckdaten und einer Prognoseerhöhung profitiert. Die Titel des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen notierten auf der Plattform Tradegate 4,5 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Dienstag.

    Friedrich Vorwerk hob dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Erwartungen an den Ertrag für das Gesamtjahr an. Seinen Optimismus begründete das Unternehmen mit einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten, der unter anderem das Resultat erfolgreich durchgeführter Projekte und einer starken Auftragslage war.

    Ein Händler sprach von alles in allem positiven Resultaten. Das Unternehmen könne einen bemerkenswert hohen Anteil des ausgewiesenen Gewinns tatsächlich in Barmittel umwandeln./la/nas/zb

    Friedrich Vorwerk Group

    +9,52 %
    +17,13 %
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    -6,25 %
    -9,92 %
    +543,05 %
    +59,32 %
    +57,31 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,01 % und einem Kurs von 72,25 auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +17,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -13,74 %/+45,99 % bedeutet.





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