Bullen wieder am Ruder!

Eine Erholung im globalen Chipsektor gewinnt am Dienstag an Fahrt. Der Wochenstart war nach dem Kursrutsch am Freitag noch durchwachsen gewesen, doch nun fassten sich die Branchen-Anleger in Asien ein Herz. Von Tokio über Taiwan bis Seoul zogen die Kurse der einschlägigen Sektorwerte am gestrigen Dienstag teils deutlich an. Ein Marktbeobachter argumentierte mit dem Auftritt von Schnäppchenjägern. Anleger setzten darauf, dass sich der jüngste Ausverkauf bei Wachstumswerten aus der Technologiebranche dem Ende zuneigen könnte und die Chance gekommen sei, vor allem in den Bereichen KI und Chips wieder Positionen aufzubauen. Chipwerte haben wegen erneut aufgekommener Sorgen vor hohen Bewertungen eine volatile Zeit hinter sich.

Vor etwa einem Monat erreichte der Aktienkurs von Micron Technology mit 1.255,00 US-Dollar sein bisheriges Allzeithoch. Anschließend folgte eine Konsolidierungsphase auf den Widerstand bei 816,21 US-Dollar. Aktuell konnte sich die Kursentwicklung wieder vom Tief um knapp 18 Prozent absetzen. Bei den Marktteilnehmern hat sich die „buy the dip“-Mentalität durchgesetzt. Die Aktie von Micron hat einen beispiellosen Aufwärtstrend hinter sich gebracht, der seinen Ursprung im Tief des Liberation Day Anfang April 2025 hat. Im großen Bild konnte das Papier bis dato rund 1.474 Prozent auf 968,77 US-Dollar hinzugewinnen. Diese Aufwertung setzt sich aus vier Aufwärtssequenzen und vier Seitwärtsphasen zusammen, ohne dass die 200-Tagelinie tangiert worden ist. Ob der aktuelle Aufwärtstrend grundsätzlich weiteres Potenzial nach oben bietet, zeigt auch ein Blick auf die fundamentale Kennzahl KGV. Die hohen Wachstumserwartungen für das Geschäftsjahr 2025/26 führen zu einem Wert von 11,72, was eine sehr gute Bewertung darstellt. Trotz des zyklischen Charakters der Aktie ist dies ein wettbewerbsfähiger Wert. Aus heutiger Sicht besitzt Micron somit noch Aufwärtspotenzial. Sollte der KI-Boom im Jahr 2027 jedoch enden, sind konservativere Einschätzungen angebracht. Die Abschätzung mittels KGV kann eine Gewinnblase nicht erkennen. Ein Blick auf die Gewinnentwicklung im Rahmen der Konsensschätzung offenbart jedoch einen Anstieg von plus 2.201 Prozent vom Geschäftsjahr 2024/25 bis in das Geschäftsjahr 2027/28. Aus heutiger Sicht ist kaum zu prognostizieren, ob die Bilanzgewinne wieder auf das Niveau von 2024/25 zurückkehren werden.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Das starke Anwachsen des Bilanzgewinns lässt das Papier von Micron trotz epischen Kursgewinns durch die KGV-Brille günstig erscheinen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JY2452) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Micron Technology, Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,86 profitieren. Das Ziel sei bei 1185,00 US-Dollar angenommen (44,24 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 810,39 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 11,41 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JY2452 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 25,29 – 25,30 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 686,14 US-Dollar Basiswert: Micron Technology, Inc. KO-Schwelle: 686,14 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 968,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 44,24 Euro Hebel: 3,86 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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