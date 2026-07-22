JEFFERIES stuft DANONE auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 62 Euro gesenkt. Die Risiken mit Blick auf den chinesischen Markt nähmen zu, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. So sehe sich das Segment medizinischer Ernährung zunehmendem Preiswettbewerb ausgesetzt. Auf dem US-Markt gelte Ähnliches für Molkereiprodukte. Der Experte senkte die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im kommenden Jahr um sieben Prozent und stufte die Papiere ab./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 69,00EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: negativ
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