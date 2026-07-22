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    Aktien Asien

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    Durchwachsene Entwicklung - Halbleiteraktien stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte uneinheitlich, Änderungen gering
    • Technologiewerte (Halbleiter, KI) besonders gefragt
    • Nikkei schwächer, Yen schwach, China-Börsen im Minus
    Aktien Asien - Durchwachsene Entwicklung - Halbleiteraktien stabil
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Dabei waren die Veränderungen geringer als in den Vortagen.

    "Investoren griffen speziell bei den Technologiewerten mit hohem Bezug zu Halbleitern und KI zu", beschrieb Marktanalyst Andrfeas Lipkow vom Broker CMC Markets das Handelsgeschehen. Dies stützte die technologielastigeren Börsen. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte um 0,7 Prozent, nachdem er zwischenzeitlich viel deutlicher zugelegt hatte. Auch in Taiwan ging es nach oben. Dabei begrenzten die weiter anziehenden Ölpreise allerdings die Gewinne. Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben neue Angriffe auf militärische Ziele im Iran gestartet.
    Zudem hielt die laufende Berichtssaison Anleger zurück. "Heute legen dort Alphabet, AT&T, IBM, Philip Morris, Tesla und Texas Instruments ihre Zahlen vor", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Große Aufmerksamkeit und Spannung bei den Anlegern sind garantiert, denn mit Alphabet und Tesla gewähren die ersten beiden Unternehmen der 'Big 8' Einblicke in ihre Bücher und Ausblicke in die Zukunft."

    Japanische Aktien schwächelten etwas. Der Nikkei 225 sank nach den Vortagesgewinnen um 0,18 Prozent auf 66.115,6 Punkte. Etwas abgefedert wurde der Markt durch die Schwäche des Yen. Dieser sei zum Dollar auf ein Niveau gefallen, das zuletzt 1986 erreicht worden sei, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Eine schwache Währung stützt die exportorientierte Wirtschaft.

    Die chinesischen Börsen lagen ebenfalls im Minus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent nachgab.

    Leichte Gewinne verzeichnete dagegen die australische Börse. Der Leitindex S&P ASX 200 stieg um 0,34 Prozent auf 8.823,00 Punkte./mf/mis






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