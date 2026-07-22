Sienna Resources Inc. beauftragt Bohrunternehmen für das Goldprojekt Esmeralda County in Nevada

- Siennas erstes Bohrprogramm im Jahr 2026; das Unternehmen verfügt über eine solide Aktienstruktur (ca. 45 Millionen ausgegebene Aktien) und eine intakte Liquiditätslage, um in der zweiten Jahreshälfte 2026 mehrere Arbeitsprogramme voranzutreiben

22. Juli 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN-TSX.V, SNNAF-OTCID, A418KR-WKN) (das „Unternehmen“ oder „Sienna“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Titan Drilling Ltd. mit der Durchführung des ersten Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Esmeralda County in Nevada beauftragt hat. Die Bohrarbeiten werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., erklärte: „Dies ist für das Management und die Aktionäre von Sienna sehr spannend. Es handelt sich um unser erstes Bohrprogramm auf diesem Projekt und das erste in diesem Jahr. Es befinden sich nur etwas mehr als 45 Millionen Aktien von Sienna im Umlauf, das heißt, unsere Aktienstruktur ist solide und unsere Liquiditätslage intakt, um in der zweiten Jahreshälfte 2026 mehrere Arbeitsprogramme voranzutreiben. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwas mehr als 3 Millionen CAD könnte jeder Erfolg vor Ort überproportionale Auswirkungen für das Unternehmen haben. Wir blicken der zweiten Jahreshälfte mit Spannung entgegen.“

Über Sienna

Der Schwerpunkt von Sienna liegt auf seinen Lithium-Assets in Nevada, zu denen das zu 100 % unternehmenseigene 1.828 Acres große Lithiumprojekt Elko und das 1.231 Acres große Lithiumprojekt Cave Creek gehören, die sich beide im Elko County, Nevada, befinden und direkt an das Lithiumprojekt Nevada North von Surge Battery Metals (NILI) grenzen und von diesem nahezu umgeben sind. Dieses Projekt beherbergt die höchstgradige Lithium-Ton-Lagerstätte in den USA. Im Clayton Valley, Nevada, verfügt Sienna über das 2.300 Acres umfassende Lithiumsole-JV Deep Basin, das Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen aktiv in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in den USA bietet. Ebenfalls in Nevada hält Sienna das Goldprojekt Esmeralda County, das sich über 1.156 Acres erstreckt. In Saskatchewan verfügt Sienna über das 31.718 Acres große Projekt Stonesthrow, das direkt neben dem Projekt Rottenstone von Ramp Metals Inc. (RAMP) liegt und höffig auf Gold, Silber und Kupfer ist.

Schreibe Deinen Kommentar