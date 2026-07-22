🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSienna Resources AktievorwärtsNachrichten zu Sienna Resources
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sienna Resources Inc. beauftragt Bohrunternehmen für das Goldprojekt Esmeralda County in Nevada

    Sienna Resources Inc. beauftragt Bohrunternehmen für das Goldprojekt Esmeralda County in Nevada

    -          Beauftragung eines Bohrunternehmens für das erste Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Esmeralda County, Nevada

     

    -          Siennas erstes Bohrprogramm im Jahr 2026; das Unternehmen verfügt über eine solide Aktienstruktur (ca. 45 Millionen ausgegebene Aktien) und eine intakte Liquiditätslage, um in der zweiten Jahreshälfte 2026 mehrere Arbeitsprogramme voranzutreiben

     

    22. Juli 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN-TSX.V, SNNAF-OTCID, A418KR-WKN) (das „Unternehmen“ oder „Sienna“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Titan Drilling Ltd. mit der Durchführung des ersten Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Esmeralda County in Nevada beauftragt hat. Die Bohrarbeiten werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen.

     

    Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., erklärte: „Dies ist für das Management und die Aktionäre von Sienna sehr spannend. Es handelt sich um unser erstes Bohrprogramm auf diesem Projekt und das erste in diesem Jahr. Es befinden sich nur etwas mehr als 45 Millionen Aktien von Sienna im Umlauf, das heißt, unsere Aktienstruktur ist solide und unsere Liquiditätslage intakt, um in der zweiten Jahreshälfte 2026 mehrere Arbeitsprogramme voranzutreiben. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwas mehr als 3 Millionen CAD könnte jeder Erfolg vor Ort überproportionale Auswirkungen für das Unternehmen haben. Wir blicken der zweiten Jahreshälfte mit Spannung entgegen.“

     

     

    Über Sienna

     

    Der Schwerpunkt von Sienna liegt auf seinen Lithium-Assets in Nevada, zu denen das zu 100 % unternehmenseigene 1.828 Acres große Lithiumprojekt Elko und das 1.231 Acres große Lithiumprojekt Cave Creek gehören, die sich beide im Elko County, Nevada, befinden und direkt an das Lithiumprojekt Nevada North von Surge Battery Metals (NILI) grenzen und von diesem nahezu umgeben sind. Dieses Projekt beherbergt die höchstgradige Lithium-Ton-Lagerstätte in den USA. Im Clayton Valley, Nevada, verfügt Sienna über das 2.300 Acres umfassende Lithiumsole-JV Deep Basin, das Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen aktiv in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in den USA bietet. Ebenfalls in Nevada hält Sienna das Goldprojekt Esmeralda County, das sich über 1.156 Acres erstreckt. In Saskatchewan verfügt Sienna über das 31.718 Acres große Projekt Stonesthrow, das direkt neben dem Projekt Rottenstone von Ramp Metals Inc. (RAMP) liegt und höffig auf Gold, Silber und Kupfer ist.

    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sienna Resources Inc. beauftragt Bohrunternehmen für das Goldprojekt Esmeralda County in Nevada Microsoft Word - HULDRA announces extension of stay period in CCAA Proceedings to May 26 2014.DOC-          Beauftragung eines Bohrunternehmens für das erste Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Esmeralda County, Nevada -          Siennas erstes …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     