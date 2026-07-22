HIKMICRO weitet die Leckortung in Druckwasserleitungen über den Gebäudebereich hinaus aus

HANGZHOU, China, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO hat sein wachsendes Portfolio an Lösungen für die industrielle Instandhaltung um das AD22P erweitert – ein intelligentes akustisches Lecksuchgerät, das Anwender dabei unterstützt, verborgene Lecks in unter Druck stehenden Wassersystemen schnell und präzise zu lokalisieren. Aufbauend auf der bewährten AD21P-Plattform erweitert das neue AD22P seinen Anwendungsbereich, indem es seine Erkennungsmöglichkeiten im Innenbereich durch einen speziellen Außensensor ergänzt.

Versteckte Wasserlecks erzeugen Vibrationen und akustische Signale, wenn unter Druck stehendes Wasser durch Risse, undichte Fugen oder beschädigte Rohrleitungen austritt. Solche Lecks können sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden auftreten, einschließlich Innenhöfen und Einfahrten.

Erweiterte Erkennungsfähigkeit

Eine wichtige Neuerung ist die Fähigkeit des AD22P, mithilfe anwendungsspezifischer Sensoren sowohl die Leckortung im Innen- als auch im Außenbereich zu unterstützen. Ein hochempfindlicher Innenraum-Sensor ist für die Überprüfung von in Fußböden und Wänden verlegten Rohrleitungen optimiert, während ein robuster Dreipunkt-Außensensor einen stabilen Kontakt auf Oberflächen wie Erde, Beton, Asphalt und Pflaster gewährleistet. Durch die Auswahl des für die jeweilige Untersuchungsumgebung geeigneten Sensors – und nicht nur anhand der Rohrposition – profitieren Anwender von einer verbesserten Erkennungsgenauigkeit und größerer Sicherheit bei der Lecksuche.

Dank dieser Weiterentwicklung können Anwender nun mit einem einzigen Gerät Leckagen sowohl in der Sanitärinstallation im Innenbereich als auch im Außenbereich von Wohn- und kleinen Gewerbeimmobilien aufspüren. Der AD22P eignet sich für alle – von Privatanwendern und Fachleuten für die Gebäudewartung bis hin zu Installateuren, Hausmeisterteams und Leckortungsspezialisten – und vereinfacht die Lokalisierung versteckter Leckagen, während gleichzeitig Zeit und Kosten für unnötige Aushubarbeiten reduziert werden.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Ortungsleistung in Innenräumen durch den bewährten intelligenten Lecksuchalgorithmus „SuperDetect" von HIKMICRO verbessert wird. Dies ist von Vorteil, da Lecksignale oft zu schwach oder verzerrt sind, um allein mit dem menschlichen Gehör zuverlässig identifiziert zu werden – insbesondere in lauten Umgebungen oder wenn der Schall durch Wände, Böden oder den umgebenden Boden übertragen wird. Hier analysiert SuperDetect automatisch akustische Signaturen, um echte Leckgeräusche von Hintergrundgeräuschen zu unterscheiden, wodurch verdächtige Leckstellen schneller identifiziert und Fehlalarme reduziert werden.