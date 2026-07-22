JEFFERIES stuft RECKITT auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5600 auf 5900 Pence angehoben. Am Markt habe man die Herausforderungen zu Anfang des Jahres zu hoch angesetzt, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die meisten Widrigkeiten für den Konsum- und Pharmahersteller seien entweder vorübergehender Art oder aber externe Einflüsse. Noch in diesem Monat dürften die Briten die geschäftlichen Ziele neu justieren./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 59,12EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 56

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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