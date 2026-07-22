Immer mehr Autos - nur in Stadtstaaten weniger Zulassungen

(Im zweiten Satz wurde die Zahl der zusätzlichen Autos auf rund 150.000 korrigiert.)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Liebe zum Auto ist ungebrochen: Noch nie waren in Deutschland so viele Pkw zugelassen wie zum Beginn des laufenden Jahres. Ihre Zahl stieg binnen eines Jahres um rund 150.000 auf 49,5 Millionen Stück. Daraus ergibt sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes eine Rekord-Fahrzeugdichte von 593 Autos pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das waren noch einmal drei Autos mehr als ein Jahr zuvor.

Die anteilig meisten Autos haben die Menschen in den Flächenländern mit dem Saarland an der Spitze. Dort besitzen 1.000 Menschen im Schnitt 649 Autos und damit drei mehr als ein Jahr zuvor. Auf den Plätzen folgen Rheinland-Pfalz (644) und Bayern (639). Auch in sämtlichen anderen Flächenstaaten nahm die Fahrzeugdichte noch einmal zu.