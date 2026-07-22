Jason Canning: neuer VP und Vertriebschef bei CAMSO Construction & CEAT OHT
Mit einem strategischen Schritt für sein globales Wachstum ernennt CAMSO Construction/CEAT OHT Branchenkenner Jason Canning zum neuen Kopf des internationalen Vertriebs.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Jason Canning wurde zum Vice President und Leiter des internationalen Vertriebs für CAMSO Construction und CEAT OHT ernannt (Pressemitteilung, Mumbai, 22.07.2026).
- Er wird die globale Vertriebsstrategie leiten, das internationale Geschäftswachstum vorantreiben und Beziehungen zu OEM-Partnern, Vertriebspartnern und Kunden stärken.
- Canning bringt über 25 Jahre internationale Führungserfahrung im Vertrieb von Spezialreifen, Industrieprodukten und technischen Werkstoffen mit; nachgewiesene Erfolge bei Umsatzwachstum und Aufbau leistungsstarker Vertriebsteams.
- Canning betont, er wolle globale Partnerschaften stärken und nachhaltiges Wachstum fördern; Amit Tolani (CAMSO/CEAT Specialty) lobt seine Erfahrung, OHT-Produktkenntnis und OEM-Beziehungen.
- Die Ernennung unterstreicht CAMSO Construction und CEAT Specialtys fortgesetzte Investitionen in Top-Talente zur Unterstützung der internationalen Wachstumsziele und kundenorientierter Lösungen.
- Hintergrund: CEAT Specialty (Teil der RPG Group) ist ein führender Reifenhersteller Indiens, exportiert in über 110 Länder, erhielt den Deming-Preis und WEF-"Lighthouse"-Anerkennung; RPG Group ist ein diversifizierter Konzern mit US$5,2 Mrd. Umsatz und globaler Präsenz.
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