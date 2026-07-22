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    Gelungene Überraschung

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    Noch viel Luft nach oben: Darum hebt die Airbus-Aktie heute ab!

    Monatelang waren die Anteile von Airbus von der Sorge um niedrigere Auslieferungszahlen belastet. Jetzt sorgte der Konzern mit neuen Zahlen für Klarheit.

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus hebt mittelfristigen EBIT auf 12–13 Mrd
    • Aktie steigt über 6 Prozent und löst Rally aus
    • Verwaltungsrat genehmigt 5 Mrd Aktienrückkauf
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Gelungene Überraschung - Noch viel Luft nach oben: Darum hebt die Airbus-Aktie heute ab!
    Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

    Starke Prognose katapultiert Airbus nach oben

    Sorgen um ein möglicherweise schwächeres Geschäft hat der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus mit einer am Dienstagabend vorgelegten Prognoseanhebung eine Absage erteilt. Die fiel so gut aus, dass die Aktie zur Wochenmitte noch vor dem Anlagenhersteller GEA der Top-Gewinner im deutschen Leitindex DAX ist.

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    Gewinnprognose deutlich über den aktuellen Schätzungen

    Auf einem Investorentag in London stellte Airbus gestern einen angehobenen Ausblick auf die mittelfristige Geschäftsentwicklung vor. Das Unternehmen peilt bis 2029 einen bereinigten Betriebsgewinn (EBIT) von 12 bis 13 Milliarden Euro an. Laut MarketScreener liegt die aktuelle EBIT-Schätzung für das Geschäftsjahr 2028 bei 11,2 Milliarden Euro. Die Prognose von Airbus deutet darauf hin, dass Expertinnen und Experten ihre Erwartungen zu niedrig veranschlagt haben.

    CEO Guillaume Faury erklärte vor Analystinnen und Analysten, das Unternehmen arbeite daran, seine Kapazitäten in allen Geschäftsbereichen auszubauen, da diese auf eine hohe Nachfrage sowohl nach zivilen als auch nach militärischen Lösungen treffen würden.

    "Unser aktueller Kurs befeuert profitables Wachstum und sorgt für einen Mehrwert für unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden, unsere Partner und nicht zuletzt auch für unsere Anteilseigner", so Faury in der Pressemitteilung des Unternehmens.

    Beim Mehrwert für die Anlegerinnen und Anleger will Airbus außerdem nachhelfen. Der Verwaltungsrat stimmte daher einem neuen Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 5 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 3 Jahren zu.

    Der mittelfristige Ausblick läuft laut Unternehmensangaben unter dem Vorbehalt, dass es nicht erneut zu tiefgreifenden Unterbrechungen globaler Waren- und Lieferketten sowie einer Störung der Betriebsabläufe kommt. Nicht berücksichtigt seien außerdem Chancen, die sich durch Übernahmeaktivitäten ergeben könnten, die sich Airbus damit vorbehält.

    Airbus

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    Airbus-Aktie mit Kursfeuerwerk, auch MTU Aero Engines profitiert

    Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr ließ Airbus unangetastet. Das genügte Investoren als Rückversicherung dafür, dass es nicht zu geringeren Auslieferungen kommen würde.

    Dementsprechend groß ist die Erleichterung und die Freude über den starken mittelfristigen Ausblick am Mittwochvormittag. Die Aktie legt um über 6 Prozent (Stand: 09:35 MESZ) zu und führt damit den DAX vor Anlagenhersteller GEA (5,4 Prozent) an. Auch Triebwerkshersteller MTU Aero Engines profitiert von der zuversichtlichen Unternehmensprognose und verteuert sich um knapp 2 Prozent.

    Dank der starken Kursgewinne kann Airbus seine Ende März gestartete Erholung fortsetzen. In den gleitenden Durchschnitten zeichnet sich außerdem ein Kaufsignal in den kommenden Wochen ab. Solange es nicht erneut zu einer Korrektur der Aktie kommt, dürfte die 50-Tage-Linie von unten her kommend die 200-Tage-Linie kreuzen, was ein Golden Cross bedeuten würde.

    Fazit: Da ist noch Luft nach oben!

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Airbus für 2026 mit einem KGVe von 26,2. Das liegt um rund 5 Prozent unter dem historischen Durchschnitt von 27,8. Vor allem für die kommenden Geschäftsjahr ist die Aktie noch attraktiv bewertet. Hier stehen Gewinnvielfache von 22,3 und 18,2 zu Buche. Das ist angesichts des zu erwartenden Gewinnwachstums (PEGe 2027: 1,3) moderat und suggieriert weiteres Aufwärtspotenzial der Aktie. 

    Außerdem ist Airbus im Unterschied zu Erzrivale Boeing auch bilanziell in einer hervorragenden Verfassung. Das macht die Aktie jetzt zum Top-Pick in der Luftfahrtindustrie. Preissensitivere Anlegerinnen und Anleger sollten sich angesichts niedriger Bewertungsvielfache jedoch auch den aufstrebenden brasilianischen Konkurrenten Embraer ansehen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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