JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev./edh/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 375,9EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

