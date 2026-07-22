BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus nach Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung von 190 auf 205 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Vorgabe für das operative Ergebnis im Jahr 2029 liege unter der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Beziehe man allerdings die aktuellen Schätzungen für die künftige Euro-Dollar-Relation mit ein, so decke sich das Ziel von Airbus für den operativen Gewinn mit den Analystenerwartungen./rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 204,5EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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