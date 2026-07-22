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    Dank Friedrich Vorwerk

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    Beteiligungsgesellschaft MBB hebt Jahresziel an

    Für Sie zusammengefasst
    • MBB erhöht Ergebnisziel auf 18 bis 20 Prozent
    • Q2 bereinigtes operatives Ergebnis 75,2 Mio
    • Vorwerk treibt MBB, Zuwächse bei Delignit und Hanke
    Dank Friedrich Vorwerk - Beteiligungsgesellschaft MBB hebt Jahresziel an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB legt nach einem starken Lauf im zweiten Quartal die Latte für die Profitabilität im Gesamtjahr höher. Treiber sei hierbei vor allem die erneut sehr starke Entwicklung beim Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk gewesen, deren größter Aktionär MBB ist. 2026 sollen bei MBB vom Umsatz nun 18 bis 20 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Zuvor hatte MBB noch eine operative Marge von 15 bis 18 Prozent angepeilt.

    Vorläufigen Berechnungen zufolge erzielte MBB im zweiten Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis in Höhe von 75,2 Millionen Euro und übertraf den Vorjahreswert damit um fast 62 Prozent. Die entsprechende Marge sei um 8,7 Prozentpunkte auf 25,1 Prozent gestiegen.

    Neben der Entwicklung von Friedrich Vorwerk profitierte MBB auch von Ergebniszuwächsen bei seinen Beteiligungen DTS, Delignit und Hanke.

    Der Umsatz der Beteiligungsgesellschaft stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 4,6 Prozent auf 298,5 Millionen Euro./tav/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 18.411 auf Ariva Indikation (22. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +17,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -12,22 %/+48,55 % bedeutet.





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