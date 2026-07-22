Eurokurs weiter über 1,14 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwochmorgen über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1411 Dollar gehandelt und damit ein wenig höher als am Vorabend.

Unter dem Strich tut sich beim Euro-Dollar-Wechselkurs schon seit Ende Juni kaum etwas, nach den jüngsten Zinssignalen der Währungshüter aus den USA und der Eurozone fehlen wesentliche Impulse. Auch der wegen des US-iranischen Krieges wieder gestiegene Ölpreis, der Inflationssorgen tendenziell nährt, änderte jüngst wenig.