RBC stuft Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Benjamin Toms in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Vorsteuergewinn der spanischen Großbank auf Konzernebene liege um zwei Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Ein schwächeres Abschneiden in Spanien, Portugal und Brasilien stünden bessere Resultate in den USA und Chile gegenüber./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 11,86EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,75

Kursziel alt: 12,75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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