RBC stuft Santander auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Benjamin Toms in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Vorsteuergewinn der spanischen Großbank auf Konzernebene liege um zwei Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Ein schwächeres Abschneiden in Spanien, Portugal und Brasilien stünden bessere Resultate in den USA und Chile gegenüber./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 11,86EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,75
Kursziel alt: 12,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,75
Kursziel alt: 12,75
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