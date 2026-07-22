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    Gravity Game Unite (GGU) schließt europäisches Nutzer-Treffen für das PC-MMORPG „Ragnarok Zero

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    Global" erfolgreich ab!

    KUALA LUMPUR, Malaysia, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), die malaysische Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Gaming-Unternehmens Gravity, hat das „Ragnarok Zero: Global European User Meetup" in Deutschland erfolgreich abgeschlossen.

    European User Meetup for Ragnarok Zero: Global

    Gravity Game Unite (GGU) veranstaltete am 18. Juli in Frankfurt am Main seine erste Offline-Veranstaltung für europäische Nutzer. Die Veranstaltung wurde organisiert, um das Engagement des Unternehmens für die direkte Betreuung des europäischen Marktes zu demonstrieren und langfristige Beziehungen zur lokalen Community aufzubauen.

    An der Veranstaltung nahmen führende Führungskräfte von Gravity Game Unite (GGU) teil, darunter CEO Yoshinori Kitamura sowie Mitglieder des Entwicklungsteams für Ragnarok Zero: Global. Ebenfalls anwesend waren lokale Nutzer, Influencer und Medienvertreter, was die große Vorfreude auf das Spiel widerspiegelte. Europa war eine der Regionen, in denen Ragnarok Zero: Global während seiner offenen Beta-Phase (OBT) besonders positives Feedback erhielt. Die Anwesenheit von CEO Yoshinori Kitamura unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung und das Engagement von Gravity Game Unite (GGU), der europäischen Community einen engagierten Service zu bieten.

    Die Veranstaltung begann mit einer Begrüßungsrede des CEO von Gravity Game Unite (GGU), gefolgt von einer Vorstellung des Titels durch das Entwicklungsteam, einer Präsentation zur Serviceausrichtung und Roadmap für Europa, einem Entwickler-Talk mit Einblicken hinter die Kulissen, einer Frage-und-Antwort-Runde mit Nutzern sowie Gelegenheiten zum Networking zwischen Nutzern, Entwicklern, Medienvertretern und Influencern. Die Teilnehmer erhielten zudem exklusive Fanartikel und genossen eine Vielzahl von Aktivitäten, die für bleibende Erinnerungen sorgen sollten.

    Gravity Game Unite (GGU) erklärte, dass das Unternehmen plant, die Kommunikation mit den Nutzern durch den direkten Service von Ragnarok Zero: Global zu stärken. Während der Veranstaltung hörte sich das Entwicklerteam das Feedback der Nutzer an und tauschte vielfältige Meinungen aus, wobei es sein Engagement für die Ausrichtung des Services nach dem Start des Spiels und das Wachstum der Community in Europa bekräftigte.

    Harry Choi, Präsident von Gravity Game Unite (GGU), sagte: „Diese Veranstaltung war ein bedeutender Meilenstein und hat eine solide Grundlage für den Einstieg von Gravity Game Unite (GGU) in den europäischen Markt geschaffen. Wir treffen gründliche Vorbereitungen, um die enorme Unterstützung und Begeisterung, die die Nutzer während des OBT gezeigt haben, zu honorieren. Wir werden weiterhin Gelegenheiten schaffen, um mit unserer lokalen Community in Kontakt zu treten und zu kommunizieren."

    Auf dem Laufenden bleiben

    Spieler können den offiziellen Kanälen von Ragnarok Zero: Global folgen, um die neuesten Nachrichten und Updates zu erhalten.

    Am OBT teilnehmen: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
    Vorregistrierung: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr9
    Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
    Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
    Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/
    YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal
    TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

    Gravity Game Unite Logo

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3007055/image1.jpg 
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2926713/6028063/GGU_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gravity-game-unite-ggu-schlieWt-europaisches-nutzer-treffen-fur-das-pc-mmorpg-ragnarok-zero-global-erfolgreich-ab-302831866.html






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    PR Newswire (dt.)
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    Gravity Game Unite (GGU) schließt europäisches Nutzer-Treffen für das PC-MMORPG „Ragnarok Zero Global" erfolgreich ab! KUALA LUMPUR, Malaysia, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ - Gravity Game Unite (GGU), die malaysische Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Gaming-Unternehmens Gravity, hat das „Ragnarok Zero: Global European User Meetup" in Deutschland erfolgreich …
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