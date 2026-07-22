JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aussagen des Flugzeugbauers vom Vorabend hätten alles beinhaltet, was den Kurs der Aktien nach oben treiben sollte, schrieb David H Perry in einer Einschätzung am Mittwoch. So habe das Unternehmen erstmals seit 2013 mittelfristige Zielvorgaben verkündet. Hinzu kämen ein in der Tendenz über den Erwartungen liegendes Gewinnziel (bereinigtes Ebit) für 2029 sowie ein Aktienrückkauf, auch wenn dieser etwas geringer ausfalle als angenommen./rob/bek/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 205,4EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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