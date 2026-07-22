Rheinmetall lauert – in Kiel öffnet sich plötzlich eine Tür

TKMS hatte die Übernahme der früheren Schwesterwerft geprüft, weil beide Unternehmen in Kiel eine Fläche teilen und historisch aus der früheren Howaldtswerke-Deutsche Werft hervorgegangen sind. German Naval Yards gehört heute zur französischen Unternehmensgruppe CMN Naval und ist auf Marineschiffe wie Fregatten und Korvetten spezialisiert, baut aber auch Hochseejachten. Für TKMS wäre ein Kauf vor allem eine Möglichkeit gewesen, Flächen und Abläufe in Kiel zu optimieren.

Der Kieler Marineschiffbauer TKMS steigt aus dem Bieterrennen um die German Naval Yards Kiel aus. Damit bleibt nach aktuellem Stand nur noch Rheinmetall als Interessent für die traditionsreiche Marinewerft im Rennen. TKMS-Chef Oliver Burkhard begründete den Rückzug mit fehlender Einigung über die wirtschaftlichen Konditionen. "Der Erwerb der German Naval Yards Kiel wäre eine schöne Option gewesen, aber kein Muss", sagte Burkhard dem Handelsblatt. "Das haben wir immer gesagt, dazu stehen wir weiterhin."

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Nach einer sogenannten Confirmatory Due Diligence sieht TKMS jedoch keinen zwingenden Grund mehr für die Übernahme. Burkhard erklärte, man habe die Option sorgfältig geprüft, sehe zu den aktuellen Parametern und Konditionen aber "aktuell keine Notwendigkeit für einen Erwerb". Da kein Einvernehmen über die wirtschaftlichen Bedingungen erzielt worden sei, sei der Bieterprozess beendet. Zugleich betonte der Vorstandschef, TKMS könne sein bestehendes und künftiges Auftragsvolumen mit den Standorten Kiel und Wismar zuverlässig und termingerecht umsetzen.

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Für Rheinmetall öffnet sich damit eine strategisch interessante Tür. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern will sein noch junges Marinegeschäft zügig ausbauen und hatte bereits im Mai ein unverbindliches Angebot für German Naval Yards vorgelegt. Erst zuletzt hatte Rheinmetall die Marine-Sparte von Lürssen, Naval Vessels Lürssen, für einen vorläufigen Kaufpreis von rund 1,5 Milliarden Euro übernommen und damit den Einstieg in den Marineschiffbau massiv beschleunigt.

Der mögliche Kauf der Kieler Werft passt in eine Phase, in der Europas Marineindustrie angesichts steigender Verteidigungsausgaben und wachsender Auftragsvolumen stärker konsolidiert. Rheinmetall schielte dabei auch auf das Fregattenprogramm F126, das Verteidigungsminister Boris Pistorius im Juni allerdings stoppte, unter anderem wegen ausufernder Kosten. Stattdessen plant die Bundesregierung nun den Kauf von bis zu acht Fregatten des Typs MEKO A-200 von TKMS. Ein Rheinmetall-Sprecher äußerte sich zunächst nicht zu den jüngsten Entwicklungen. Klar ist aber: Nach dem Rückzug von TKMS ist Rheinmetall bei German Naval Yards plötzlich der zentrale verbliebene Käufer.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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