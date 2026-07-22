Friedrich Vorwerk Group Aktie mit Kurssprung +7,12 % - 22.07.2026

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,12 % auf 73,70€. Damit gewinnt die Aktie +4,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie. Nach einem Plus von +2,38 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 73,70€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Friedrich Vorwerk Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,20 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,98 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group -16,05 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,46 % 1 Monat +4,98 % 3 Monate -9,20 % 1 Jahr -12,24 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Stand: 22.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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