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    Seitwärtschancen

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    Airbus-Zertifikate mit bis zu 16%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

    Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

    Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) nach ihrem Hoch vom 14.1.26 bei 221,25 Euro bis Ende März auf bis zu 160 Euro nachgegeben hatte, konnte sich die Aktie in den vergangenen Wochen wieder kräftig erholen. Nach einem kurzfristigen Kurssprung über die Marke von 200 Euro und dem raschen Kursrückgang auf 190 Euro notiert die Aktie mit aktuell 205,55 Euro nunmehr wieder die 200 Euro.

    Vor der Veröffentlichung der Quartalzahlen bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 240 Euro ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

    Bonus-Zertifikat mit 16% Chance und 32% Sicherheitspuffer

    Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FG0ZCP7) auf die Airbus-Aktie mit Barriere bei 140 Euro, Bonuslevel und Cap bei 240 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.9.27, konnte beim Aktienkurs von 205,55 Euro mit 207,08 Euro erworben werden. Verbleibt die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 140 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 240 Euro zurückbezahlt.

    Da das Zertifikat derzeit mit 207,08 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 15,90 Prozent (=13 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 31,89 Prozent auf 140 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

    Discount-Zertifikat mit 16% Chance und 16% Discount

    Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Airbus-Aktie (ISIN: DE000DN0F109), BV 1, Bewertungstag 17.9.27, mit Cap bei 200 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 205,55 Euro mit 172,50 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 16,08 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

    Notiert die Airbus-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 200 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 200 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 15,94 Prozent (=13 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 200 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtschancen Airbus-Zertifikate mit bis zu 16%-Chance und 32% Sicherheitspuffer Bonus- und Discount-Zertifikat
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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