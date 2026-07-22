ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Beiersdorf auf 'Negative Catalyst Watch'
- JPMorgan stuft Beiersdorf auf Negativwatch
- Branchenumfeld schwierig durch schwache Nachfrage
- Kosten steigen bis 2027 und belasten Profitabilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie von Beiersdorf den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit anlässlich der anstehenden Quartalszahlen des Nivea-Herstellers eher negative Nachrichten. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev. Bei Beiersdorf sieht sie Risiken für sinkende Jahresziele in puncto organisches Wachstums und Profitabilität./edh/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 77,50 auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,85 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -9,61 %/+22,68 % bedeutet.
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Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.
Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)