JPMorgan setzt Beiersdorf auf 'Negative Catalyst Watch'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 77,50 auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,85 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -9,61 %/+22,68 % bedeutet.