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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 99 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Nestle-Rating von Hold auf Buy
    • Kursziel von 84 auf 99 Franken angehoben
    • 2022-Strategien führten zu haltlosem Umsatzwachstum
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 99 Franken
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 99 Franken angehoben. Strategische Entscheidungen des Jahres 2022 seien zu sehr konzentriert gewesen auf ein letztlich nicht haltbares Wachstum der Volumina und Preise, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die Erholung hiervon benötige Zeit. Allmählich aber lasse der negative Einfluss dieser übereifrigen Maßnahmen nach. Zugleich bessere sich das Umfeld für Produktkategorien wie Tiernahrung und Kaffee./rob/bek/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 92,62 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 239,08 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -20,21 %/+6,74 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 99 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 99,00CHF, was eine Steigerung von +15,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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