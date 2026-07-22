RBC belässt Gea Group auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 62,40 auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -3,46 %/+19,07 % bedeutet.