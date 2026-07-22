ANALYSE-FLASH
RBC belässt Gea Group auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
- RBC behält Outperform und Kursziel 70 Euro
- Vorläufige Q2 übertreffen Konsens 4–6 Prozent
- Ebitda Mittelwert impliziert etwa drei Prozent mehr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese überträfen die jeweiligen Konsensschätzungen um vier bis sechs Prozent, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Mittelwert des höheren Zielkorridors des Anlagenbauers für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Gesamtjahr impliziere eine um etwa drei Prozent höhere Schätzung./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:45 / EDT
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Kursziel: 70 Euro
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