ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 245 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Airbus auf 245 Euro
- Airbus nennt erstmals seit 2013 Zielvorgaben
- Ebit 2029 über Erwartungen Rückkauf kleiner
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aussagen des Flugzeugbauers vom Vorabend hätten alles beinhaltet, was den Kurs der Aktien nach oben treiben sollte, schrieb David H Perry in einer Einschätzung am Mittwoch. So habe das Unternehmen erstmals seit 2013 mittelfristige Zielvorgaben verkündet. Hinzu kämen ein in der Tendenz über den Erwartungen liegendes Gewinnziel (bereinigtes Ebit) für 2029 sowie ein Aktienrückkauf, auch wenn dieser etwas geringer ausfalle als angenommen./rob/bek/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,14 % und einem Kurs von 208,1 auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,16 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 245,00Euro was eine Bandbreite von -2,91 %/+18,93 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 245 Euro
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Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.